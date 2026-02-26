L'OL tente un coup en Roumanie

Toujours en quête de bonnes affaires sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais s’intéresse de près à Joyskim Dawa, un défenseur central du Steaua Bucarest.

La direction de l’ OL le sait, Paulo Fonseca réalise quand même de sacrés exploits avec un effectif assez restreint depuis le début de la saison. Toujours qualifié en Europa League, mais aussi en Coupe de France, avec un quart de finale à disputer contre Lens la semaine prochaine, l’OL est aussi bien installé sur le podium de la L1.

Grâce à une impressionnante série de victoires, qui a brutalement pris fin du côté de Strasbourg le week-end dernier (1-3), Lyon est troisième du championnat avec cinq points d’avance sur l’OM. Ce qui signifie que les Gones sont bien partis pour se qualifier en Ligue des Champions en vue de la saison prochaine. Si cela venait à être le cas, l’OL devra forcément renforcer son groupe, et notamment dans le secteur défensif.

L’OL suit Joyskim Dawa

« a tapé dans l'oeil des Lyonnais et des discussions pourraient bientôt se concrétiser si les négociations avancent », peut-on lire dans les colonnes du média belge. L’OL suit Dawa depuis la saison dernière et les confrontations entre les Gones et le FCSB en C3. En charnière centrale, Paulo Fonseca aura besoin de renforts. Si Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Ruben Kluivert ou Noham Kamara font parfaitement l’affaire, Lyon devra se renforcer l’été prochain. Pour cela, la direction lyonnaise cible notamment Joyskim Dawa. En effet, selon les informations du média Voetbalnieuws , l’OL s’intéresse de près au défenseur central du FCSB. Dawa, peut-on lire dans les colonnes du média belge. L’OL suit Dawa depuis la saison dernière et les confrontations entre les Gones et le FCSB en C3.

Un défenseur à moindre coût pour l’été prochain ?

Né à Colombes en France, le joueur de 29 ans a été formé à Monaco avant de jouer au Portugal, en Ukraine, en Lettonie et en Roumanie. Recruté pour 350 000 euros par le Steaua Bucarest en 2022, l’international camerounais est peu utilisé par son club cette saison. Auteur de quatre petits matchs, avec une mi-temps disputée en Europa League, le défenseur d’1m94 pourrait être disponible à un prix dérisoire lors du prochain mercato . Et c’est donc avec l’ambition de faire une belle opération que Lyon s’est mis sur cette piste étonnante. Mais quand on connaît les réussites de la cellule de recrutement de l’OL cette saison (Sulc, Moreira, Kluivert, Nartey…), les supporters lyonnais vont continuer à faire confiance à leurs dirigeants sur ce dossier Dawa.