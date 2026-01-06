ICONSPORT_243420_0035 (1)

Le PSG reste au Parc, c’est validé pour trois raisons

Les supporters du PSG sont toujours dans l’attente de savoir si leur club évoluera toujours au Parc des Princes dans les années à venir. Cela ne fait aucun doute selon Dominique Sévérac, journaliste au Parisien.
Le Paris Saint-Germain se tient prêt à construire son nouveau stade. Le club de la capitale étudie actuellement les candidatures des deux sites finalistes, à savoir Massy et Poissy. Une troisième option est néanmoins sur la table et il s’agit de loin de la plus populaire chez les supporters parisiens : rester au Parc des Princes. Cela semblait totalement impossible avec Anne Hidalgo, mais l’actuelle Maire de Paris va quitter son poste en mars prochain. Les élections municipales vont rebattre les cartes et pourraient finalement permettre au Paris Saint-Germain de négocier l’achat du Parc des Princes avec le ou la futur(e) élu(e).
Ce scénario est fort probable, peu importe le résultat du scrutin. C’est en tout cas l’avis tranché exprimé par Dominique Sévérac, spécialiste du dossier et du PSG. Dans un tchat organisé sur le site du Parisien, le journaliste a expliqué que selon lui, il n’y avait presque aucun suspense sur le fait que Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar vont renoncer à la construction d’un nouveau stade et privilégier un achat du Parc des Princes dans les mois et les années à venir.
« J'en reste persuadé (que le PSG va rester au Parc des Princes). 1. Anne Hidalgo part. 2. La construction d'un stade en France prend 15 ans en moyenne. 3. Les supporters sont vent debout face à l'idée d'un déménagement. Donc Paris restera au Parc des Princes » a lancé simplement mais très concrètement le journaliste du Parisien, répondant à la question d’un internaute.

C’est évidemment pour ce scénario que votent la majorité des supporters du PSG, logiquement très attachés au Parc des Princes, le stade historique du club Bleu et Rouge. Pour rappel, Nasser Al-Khelaïfi avait exprimé dans un communiqué transmis à la presse il y a quelques semaines que le Paris SG en dirait davantage à la fin de la saison sur sa décision quant au lieu choisi pour la construction de son nouveau stade. C’est finalement la troisième option qui pourrait être retenue, à savoir de rester au Parc des Princes même si tout cela sera évidemment soumis à la validation du futur Maire que les Parisiens et les Parisiennes choisiront en mars prochain.
1
