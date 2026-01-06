PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?

Le Trophée des Champions va animer cette semaine en France, avant le retour de la Coupe de France. Le PSG et l'OM s'affrontent pour débuter l'année 2026 avec un titre.

Un titre de plus pour le PSG ? Ou enfin une victoire de prestige pour l’OM , 14 ans après son dernier titre ? Le Trophée des Champions opposant les deux rivaux du football français aura lieu ce jeudi 8 janvier 2026. Le match se déroulera à Koweït City, capitale du Koweit. Une rencontre délocalisée pour faire la publicité du football français à l’étranger, contre rétribution financière bien évidemment. Ce match se déroulera toutefois sans les supporters des deux clubs, trop peu nombreux à vouloir faire le déplacement du côté de Paris, tandis que ceux de l’OM ont préféré boycotter cette rencontre à des milliers de kilomètres.

Néanmoins, en pleine reprise, la rencontre va certainement attirer son public à la télévision. Le coup d’envoi de la rencontre aura lieu à 19h00 en France. Au Koweït, il sera 21h00 au début de ce choc. Cette rencontre sera diffusée sur Ligue 1+, partenaire principal du championnat de France et qui a récupéré ce match de prestige au début de la saison. C’est la seule chaine qui retransmettra ce PSG-OM.

C’est la troisième fois que les deux clubs s’opposent pour le Trophée des Champions, avec jusqu’à présent une victoire de l’OM (aux tirs au but à Radès en 2010) et une pour le PSG (2-1 à Lens en 2020).