PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?

Non mais tout ces mecs ne regardent qu'avec des oeilleres. Leurs yeux ne voient que se qu'ils veulent voir. De toute facon Menes a decidé d'avoir Tolisso dans son collimateur, cherche pas il reviendra a la charge a chaque fois qu'il y aura quelques chose avec Tolisso. Et quand il n'y aura rien il la fermera. Mais en + y a faute sur Tolisso, apres qu'un coup de pied est tiré il ne doit plus y avoir de poussette. C'est tout c'est la regle. On a le droit de jouer des bras avant, mais plus une fois que le coup de pied est tiré.
Un contrat à vie il faut jamais le faire, il suffit que l entraîneur qui fasse exprès de se faire viré pour toucher le plus gros pactole et il est milliardaire
oui comme la faute non sifflée sur morton qui amene l egalisation ...
comme bcp d'autres joueurs mais bon c'est un lyonnais ca ne passe pas ...
Non mais y a faute, une fois qu'un corner est tiré le fait d'être poussé peux être sanctionné. Et Tolisso a été poussé, certes il en rajoute mais il est poussé. Ce n'est pas forcément sanctionné si tu joue des bras avant qu'il soit tiré, mais une fois tiré oui l'arbitre peux siffler faute s'il considere que cette poussette meme minime empeche a Tolisso de l'avoir. Le monégasque a fait le geste de le pousser c'est quand meme flagrant.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
