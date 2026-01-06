ICONSPORT_271638_0385

PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?

Ligue 1
par Guillaume Conte
0
Le Trophée des Champions va animer cette semaine en France, avant le retour de la Coupe de France. Le PSG et l'OM s'affrontent pour débuter l'année 2026 avec un titre. 
Un titre de plus pour le PSG ? Ou enfin une victoire de prestige pour l’OM, 14 ans après son dernier titre ? Le Trophée des Champions opposant les deux rivaux du football français aura lieu ce jeudi 8 janvier 2026. Le match se déroulera à Koweït City, capitale du Koweit. Une rencontre délocalisée pour faire la publicité du football français à l’étranger, contre rétribution financière bien évidemment. Ce match se déroulera toutefois sans les supporters des deux clubs, trop peu nombreux à vouloir faire le déplacement du côté de Paris, tandis que ceux de l’OM ont préféré boycotter cette rencontre à des milliers de kilomètres. 
ICONSPORT_281315_0368
Néanmoins, en pleine reprise, la rencontre va certainement attirer son public à la télévision. Le coup d’envoi de la rencontre aura lieu à 19h00 en France. Au Koweït, il sera 21h00 au début de ce choc. Cette rencontre sera diffusée sur Ligue 1+, partenaire principal du championnat de France et qui a récupéré ce match de prestige au début de la saison. C’est la seule chaine qui retransmettra ce PSG-OM. 
C’est la troisième fois que les deux clubs s’opposent pour le Trophée des Champions, avec jusqu’à présent une victoire de l’OM (aux tirs au but à Radès en 2010) et une pour le PSG (2-1 à Lens en 2020). 
0
Derniers commentaires

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Non mais tout ces mecs ne regardent qu'avec des oeilleres. Leurs yeux ne voient que se qu'ils veulent voir. De toute facon Menes a decidé d'avoir Tolisso dans son collimateur, cherche pas il reviendra a la charge a chaque fois qu'il y aura quelques chose avec Tolisso. Et quand il n'y aura rien il la fermera. Mais en + y a faute sur Tolisso, apres qu'un coup de pied est tiré il ne doit plus y avoir de poussette. C'est tout c'est la regle. On a le droit de jouer des bras avant, mais plus une fois que le coup de pied est tiré.

Luis Enrique envoie balader le PSG

Un contrat à vie il faut jamais le faire, il suffit que l entraîneur qui fasse exprès de se faire viré pour toucher le plus gros pactole et il est milliardaire

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

oui comme la faute non sifflée sur morton qui amene l egalisation ...

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

comme bcp d'autres joueurs mais bon c'est un lyonnais ca ne passe pas ...

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Non mais y a faute, une fois qu'un corner est tiré le fait d'être poussé peux être sanctionné. Et Tolisso a été poussé, certes il en rajoute mais il est poussé. Ce n'est pas forcément sanctionné si tu joue des bras avant qu'il soit tiré, mais une fois tiré oui l'arbitre peux siffler faute s'il considere que cette poussette meme minime empeche a Tolisso de l'avoir. Le monégasque a fait le geste de le pousser c'est quand meme flagrant.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

