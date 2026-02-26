Eric Chelle

C’est pas moi c’est mon agent, Chelle évoque la piste OM

26 févr.
Alexis Rose
0
Annoncé dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille avant la nomination d’Habib Beye, le sélectionneur du Nigéria Eric Chelle a mis certaines rumeurs au clair. Ou presque.
Pour remplacer Roberto De Zerbi, qui avait quitté son poste d’entraîneur de l’OM au début du mois de février après une violente défaite dans le Classique face au PSG (0-5), l’OM avait coché plusieurs noms. Si Habib Beye a finalement été choisi par la direction phocéenne, et notamment par le nouvel homme fort Medhi Benatia, la piste menant à Eric Chelle a circulé du côté de Marseille. Fervent supporter de l’OM, le coach de 48 ans est déjà allé voir des matchs au Vélodrome au milieu des ultras marseillais, il rêve donc forcément de s'asseoir sur le banc de l’OM un jour.
Et pour que le rêve devienne réalité, sa nouvelle agence de représentation Wilders Sport a tenté de proposer son profil à Pablo Longoria, quand le président marseillais recherchait encore un entraîneur. Sauf que Chelle n’a pas été retenu. S’il ne nie pas complètement cette rumeur, l’actuel sélectionneur du Nigéria a quand même tenu à dire ses vérités en expliquant qu’il n’a jamais été en contact avec les dirigeants marseillais.

« Je n’ai eu aucun contact avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille »

« Je suis toujours sélectionneur du Nigeria. Il me reste une année de contrat. L’OM ? Moi, je n’ai eu aucun contact avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille. J’ai signé avec une agence dans le but d’évoluer, de grandir en tant qu’entraîneur. Mes agents, comme tous les agents, ont décidé de sonder un peu certains clubs en Europe et particulièrement en France. À ce moment-là, l’OM cherchait un entraîneur. Mon agence se met en contact avec le club pour me proposer. On n’a rien fait de plus. Mais moi, je n’ai eu aucun contact. Il faut demander à mon agence s’il elle était en contact et à quelle position j’étais dans la liste si j’y étais. Moi je n’ai rien fait, je n’ai rien dit », a avoué, dans le podcast Histoire du Foot, le sélectionneur du Nigéria, qui pourrait tenter de se replacer en L1, et notamment à Nantes, si Ahmed Kantari venait à se retrouver en danger au cours des prochaines semaines.

0
Derniers commentaires

PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

On ne l'entend pas critiquer Man City et les Émiratis, ou Newcastle et les Saoudiens. Et avec la DNCG, le Barça serait en National 3.

EdF : C’est mort avec Deschamps, il attend Zidane

hate de voir Zidane aux manettes. tout le monde pense que lui aussi c est un genie. mais gagner la LDC avec la meilleure equipe du monde ne fait pas de toi un genie. la meme avec Guardiola. donnez leur Lorient. , Joueur de genie. effectivement. mais on reparlera de son palmares dans 10 ans

OM : L'UEFA fait une terrible annonce, Frank McCourt s’étouffe

ouais enfin ça a ete réfléchis avant. avec les recettes LDC droits TV etc, donc tu penses que ton guignol de Textor ressemble a MC Court. mdr. t as rien compris mon pauvre

OM : L'UEFA fait une terrible annonce, Frank McCourt s’étouffe

Vu votre gestion plus pour longtemps

L’OM se cache en Espagne pour faire une surprise à l’OL

Rien à perdre??? L’OL n’a rencontre ni l’OM ni Lens ni le PSG..... rien à perdre??? Potentiellement 3 matchs....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading