C’est pas moi c’est mon agent, Chelle évoque la piste OM

Annoncé dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille avant la nomination d’Habib Beye, le sélectionneur du Nigéria Eric Chelle a mis certaines rumeurs au clair. Ou presque.

Pour remplacer Roberto De Zerbi, qui avait quitté son poste d’entraîneur de l’ OM au début du mois de février après une violente défaite dans le Classique face au PSG (0-5), l’OM avait coché plusieurs noms. Si Habib Beye a finalement été choisi par la direction phocéenne, et notamment par le nouvel homme fort Medhi Benatia, la piste menant à Eric Chelle a circulé du côté de Marseille. Fervent supporter de l’OM, le coach de 48 ans est déjà allé voir des matchs au Vélodrome au milieu des ultras marseillais, il rêve donc forcément de s'asseoir sur le banc de l’OM un jour.

Et pour que le rêve devienne réalité, sa nouvelle agence de représentation Wilders Sport a tenté de proposer son profil à Pablo Longoria, quand le président marseillais recherchait encore un entraîneur. Sauf que Chelle n’a pas été retenu. S’il ne nie pas complètement cette rumeur, l’actuel sélectionneur du Nigéria a quand même tenu à dire ses vérités en expliquant qu’il n’a jamais été en contact avec les dirigeants marseillais.

« Je n’ai eu aucun contact avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille »