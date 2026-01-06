ICONSPORT_273046_0051
Luis Enrique - PSG

Luis Enrique envoie balader le PSG

PSG06 janv. , 19:00
parQuentin Mallet
0
Grâce à une année 2025 complètement folle, Luis Enrique s'est vu proposer par la direction du Paris Saint-Germain un contrat à vie. Une offre alléchante que l'entraîneur espagnol a poliment déclinée.
Cela aurait pu être Noël avant l'heure pour Luis Enrique. Le 22 décembre dernier, le quotidien sportif espagnol AS révélait que le Paris Saint-Germain était pleinement conquis par les mérites et le travail de son entraineur et qu'à Doha, on envisageait de lui proposer un contrat à vie. L'objectif était alors de le convaincre de signer un nouveau bail de très longue durée car l'état-major du club parisien est persuadé qu'avec Luis Enrique à la tête de l'équipe première, le PSG peut rayonner pendant de longues et belles années. Mais à peine quelques jours plus tard, la tendance d'une signature d'un tel contrat inédit vire déjà au fiasco.

Luis Enrique ne fera pas toute sa carrière à Paris

Si l'on en croit les informations du compte X Indykaila News, bien renseigné sur le football européen, Luis Enrique a tout bonnement refusé l'offre de contrat exceptionnelle du Paris Saint-Germain. Sans plus d'explications, le média qui se dit composé de « 5 journalistes d'élite » a lâché une véritable bombe. S'il est parvenu à hisser le club de la capitale aux sommets à six reprises rien qu'en 2025, le natif de Gijon n'a visiblement pas envie d'être lié aussi longuement au club de la capitale. Une information qui fait d'autant plus de bruit qu'elle survient quelque temps après les rumeurs faisant état d'un retour de Luis Enrique au FC Barcelone une fois la saison terminée et le départ de Hansi Flick acté - si l'Allemand venait à partir.
Pour l'heure, Luis Enrique est toujours bel et bien sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2027. Il reste donc encore un an et demi pour trouver une solution afin de prolonger cette aventure commune qui a commencé en juillet 2023 et qui attristerait les supporters si elle devait s'arrêter prochainement.
