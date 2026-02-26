Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 25e journée

Ligue 227 févr. , 00:00
parAlexis Rose
0
25e journée de Ligue 2 :
Vendredi 27 février
20h00 : Montpellier Hérault - Stade de Reims (sur beIN Sports Max 4)
Clermont Foot - USL Dunkerque (sur beIN Sports Max 5)
Grenoble Foot - US Boulogne (sur beIN Sports Max 6)
Stade Lavallois - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports Max 7)
Bastia - FC Annecy (sur beIN Sports Max 8)
Samedi 28 février
14h00 : Red Star FC - Le Mans FC (sur beIN Sports 1)
En Avant Guingamp - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports 2)
20h00 : Pau FC - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports)
Lundi 2 mars
20h45 : Amiens SC - Troyes (sur beIN Sports 1)

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
45241365382513
2
Saint-Étienne
43241347412912
3
Reims
41241185372314
4
Le Mans
40241010430246
5
Dunkerque
38241086402515
Tout afficher
0
Derniers commentaires

OM : L'UEFA fait une terrible annonce, Frank McCourt s’étouffe

Ouf, pas dette au proprietaire donc !

OM : L'UEFA fait une terrible annonce, Frank McCourt s’étouffe

Mais puisqu'on vous dit que Pablo a equilibré les comptes !!! Ecoutez un peu les experts de chez nous sur le site . M'ENFIN !!!! "Corrupcion!"

Transfert à 3,5 ME, la trouvaille de l'OL a un prix

Il a raté son peno contre le Pana de Lafont, le pauvre.

EL : OL-LOSC en 1/8e, il y a 50 % de chances !

Une finale franco-française, ça aurait de la gueule. Avec l'assurance d'avoir le premier club français à remporter la C3. Mais bon, c'est un rêve.

EL : OL-LOSC en 1/8e, il y a 50 % de chances !

La derniére fois qu'on avait rencontré un club français en phase éliminatoire, c'était les girondins en LDC, et c'était en quart. Pour une victoire et notre première demie de LDC. Espérons que l'histoire se répète si on affronte le LOSC.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

