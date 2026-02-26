L2 : Programme TV et résultats de la 25e journée

25e journée de Ligue 2 :

Vendredi 27 février

20h00 : Montpellier Hérault - Stade de Reims (sur beIN Sports Max 4)

Clermont Foot - USL Dunkerque (sur beIN Sports Max 5)

Grenoble Foot - US Boulogne (sur beIN Sports Max 6)

Stade Lavallois - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports Max 7)

Bastia - FC Annecy (sur beIN Sports Max 8)

Samedi 28 février

14h00 : Red Star FC - Le Mans FC (sur beIN Sports 1)

En Avant Guingamp - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports 2)

20h00 : Pau FC - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports)

Lundi 2 mars

20h45 : Amiens SC - Troyes (sur beIN Sports 1)