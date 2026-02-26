ICONSPORT_360446_0098

EL : OL, LOSC... Tous les qualifiés pour les 8es de finale

Europa League26 févr. , 22:58
parAlexis Rose
Les 16 clubs qualifiés pour les 8es de finale de l’Europa League :
Qualifiés via la phase régulière : OL (FRA), Aston Villa (ANG), Braga (POR), Fribourg (ALL), Midtjylland (DAN), Porto (POR), Betis Séville (ESP), AS Roma (ITA).
Qualifiés via les barrages : Panathinaïkós (GRE), Lille OSC (FRA), Stuttgart (ALL), Ferencváros TC (HON), Celta Vigo (ESP), Bologne (ITA), Nottingham Forest (ANG), KRC Genk (BEL).
Le tirage au sort des huitièmes de finale de l’Europa League se déroulera ce vendredi à 13h. Les matchs se joueront les 12 et 19 mars prochains.
Le LOSC affrontera soit l’OL soit Aston Villa. L’OL jouera le LOSC ou le Celta Vigo.

