Une légende d’Arsenal sur le banc de Tottenham, la surprise

Il a raté son peno contre le Pana de Lafont, le pauvre.
Une finale franco-française, ça aurait de la gueule. Avec l'assurance d'avoir le premier club français à remporter la C3. Mais bon, c'est un rêve.
La derniére fois qu'on avait rencontré un club français en phase éliminatoire, c'était les girondins en LDC, et c'était en quart. Pour une victoire et notre première demie de LDC. Espérons que l'histoire se répète si on affronte le LOSC.
29 ans je trouve pas le pari super interessant le but est aussi de faire de la plus value pour combler le deficite .. la 29 ans pas sur que ce soit une super affaire
Pour l’OL rien de neuf . C’était le bilan de juin donc a vécu tout l’été avec ce déficit à comblé. L’OM en revanche est passé entre les gouttes sur ce sujet . Heureusement que MC Réinjecté chaque été depuis 10ans . C’est une catastrophe près de 600M en 10ans de déficit en cumulé .pour si peu de résultat
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Loading
Superbe inspiration de Fabregas 🪄