Une légende d’Arsenal sur le banc de Tottenham, la surprise

Ancien grand de Premier League désormais en difficulté chaque saison, Tottenham rêve de repartir sur un nouveau cycle avec un joueur emblématique d'Arsenal.

Entraineur de Tottenham à la place de Thomas Franck, Igor Tudor sait qu’il n’a pris sa place sur le banc de touche des Spurs que jusqu’à la fin de la saison. Le Croate a de grandes chances de laisser sa place par la suite, le temps que les dirigeants londoniens trouvent le parfait entraineur pour débuter un nouveau cycle.

Tottenham envisage un gros coup cet été

Et les informations de Team Talk ont de quoi surprendre en Angleterre ce jeudi soir. C’est en effet le nom de Cesc Fabregas qui figurerait dans les petits papiers de Tottenham pour prendre place sur le banc de White Hart Lane. Depuis la fin de sa carrière, l’Espagnol a parfaitement enchainé avec un passage sur le banc de Côme, équipe surprise de la Serie A italienne. Sa réussite donne des idées et l’ancien milieu de terrain se verrait bien rejoindre un club avec plus de moyens à l’avenir.

De là à le voir signer à Tottenham, il y a encore un pas. Car Cesc Fabregas a passé huit années de sa carrière sous le maillot d’Arsenal, disputant plus de 300 matchs en étant le chouchou des supporters.Son arrivée à Chelsea quelques années plus tard avait déjà fait grincer des dents. Mais la rivalité avec les Blues n’est rien comparée à celle du nord de Londres avec Tottenham. Les Spurs comptent en tout cas bien tenter leur chance en raison du charisme et des compétences de l’Espagnol. Et ce dernier a gardé de très bons souvenirs de ses différents passages à Londres, ce qui pourrait aussi être un point favorable à son arrivée.