ICONSPORT_355735_0140

Une légende d’Arsenal sur le banc de Tottenham, la surprise

Premier League26 févr. , 23:20
parGuillaume Conte
0
Ancien grand de Premier League désormais en difficulté chaque saison, Tottenham rêve de repartir sur un nouveau cycle avec un joueur emblématique d'Arsenal.
Entraineur de Tottenham à la place de Thomas Franck, Igor Tudor sait qu’il n’a pris sa place sur le banc de touche des Spurs que jusqu’à la fin de la saison. Le Croate a de grandes chances de laisser sa place par la suite, le temps que les dirigeants londoniens trouvent le parfait entraineur pour débuter un nouveau cycle.

Tottenham envisage un gros coup cet été

Et les informations de Team Talk ont de quoi surprendre en Angleterre ce jeudi soir. C’est en effet le nom de Cesc Fabregas qui figurerait dans les petits papiers de Tottenham pour prendre place sur le banc de White Hart Lane. Depuis la fin de sa carrière, l’Espagnol a parfaitement enchainé avec un passage sur le banc de Côme, équipe surprise de la Serie A italienne. Sa réussite donne des idées et l’ancien milieu de terrain se verrait bien rejoindre un club avec plus de moyens à l’avenir.
De là à le voir signer à Tottenham, il y a encore un pas. Car Cesc Fabregas a passé huit années de sa carrière sous le maillot d’Arsenal, disputant plus de 300 matchs en étant le chouchou des supporters.Son arrivée à Chelsea quelques années plus tard avait déjà fait grincer des dents. Mais la rivalité avec les Blues n’est rien comparée à celle du nord de Londres avec Tottenham. Les Spurs comptent en tout cas bien tenter leur chance en raison du charisme et des compétences de l’Espagnol. Et ce dernier a gardé de très bons souvenirs de ses différents passages à Londres, ce qui pourrait aussi être un point favorable à son arrivée.
0
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 25e journée

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 24e journée

ICONSPORT_360450_0034
Europa Conference League

CL : Les qualifiés pour les 8es de finale avec Strasbourg

Fil Info

27 févr. , 00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 25e journée
27 févr. , 00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 24e journée
26 févr. , 22:58
CL : Les qualifiés pour les 8es de finale avec Strasbourg
26 févr. , 22:58
EL : OL, LOSC... Tous les qualifiés pour les 8es de finale
26 févr. , 22:58
EL : Programme TV et résultats des barrages retour
26 févr. , 22:57
CL : Programme TV et résultats des barrages retour
26 févr. , 22:30
L'OL tente un coup en Roumanie
26 févr. , 22:00
C’est pas moi c’est mon agent, Chelle évoque la piste OM

Derniers commentaires

Transfert à 3,5 ME, la trouvaille de l'OL a un prix

Il a raté son peno contre le Pana de Lafont, le pauvre.

EL : OL-LOSC en 1/8e, il y a 50 % de chances !

Une finale franco-française, ça aurait de la gueule. Avec l'assurance d'avoir le premier club français à remporter la C3. Mais bon, c'est un rêve.

EL : OL-LOSC en 1/8e, il y a 50 % de chances !

La derniére fois qu'on avait rencontré un club français en phase éliminatoire, c'était les girondins en LDC, et c'était en quart. Pour une victoire et notre première demie de LDC. Espérons que l'histoire se répète si on affronte le LOSC.

L'OL tente un coup en Roumanie

29 ans je trouve pas le pari super interessant le but est aussi de faire de la plus value pour combler le deficite .. la 29 ans pas sur que ce soit une super affaire

OM : L'UEFA fait une terrible annonce, Frank McCourt s’étouffe

Pour l’OL rien de neuf . C’était le bilan de juin donc a vécu tout l’été avec ce déficit à comblé. L’OM en revanche est passé entre les gouttes sur ce sujet . Heureusement que MC Réinjecté chaque été depuis 10ans . C’est une catastrophe près de 600M en 10ans de déficit en cumulé .pour si peu de résultat

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading