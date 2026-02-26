CL : Les qualifiés pour les 8es de finale avec Strasbourg

Les 16 clubs qualifiés pour les 8es de finale de la Conférence League :

Qualifiés via la phase régulière : Strasbourg (FRA), AEK Athènes (GRE), AEK Larnaca (CYP), Mayence (ALL), Raków (POL), Rayo Vallecano (ESP), Shakhtar Donetsk (UKR), Sparta Prague (RTC).

Qualifiés via les barrages : HNK Rijeka (CRO), NK Celje (SLO), Samsunspor (TUR), Fiorentina (ITA), Crystal Palace (ANG), AZ Alkmaar (PB), Lech Poznań (POL), Sigma Olomouc (RTC).

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Conférence League se déroulera ce vendredi à 14h. Les matchs se joueront les 12 et 19 mars prochains.

Strasbourg jouera soit la Fiorentina soit Rijeka.