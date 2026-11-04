OM : Les Marseillais ont tout faux sur Balerdi
OM•
parEric Bethsy
Coupable d’une erreur grossière face à Manchester United (défaite 3-2) mardi en Ligue des Champions, Leonardo Balerdi n’est pas épargné. Le défenseur central de la Roma est notamment critiqué par ses anciens supporters à l’Olympique de Marseille. Un traitement jugé injustifié.
Encensé pour ses débuts réussis à la Roma, Leonardo Balerdi a tout gâché en une action. L'ancien défenseur central de l'Olympique de Marseille a complètement raté son intervention sur un centre, laissant l’attaquant de Manchester United Matheus Cunha profiter de l’offrande pour ramener les deux équipes à égalité. Une erreur lourde de conséquences puisque les Giallorossi, qui menaient 2-0 à Old Trafford, ont fini par s’incliner.
Résultat, l’international argentin n’est pas épargné par les critiques en Italie. Pire encore, Leonardo Balerdi voit les moqueries réapparaître du côté des supporters marseillais ravis de son départ cet été. Ces commentaires sont pourtant injustifiés d’après le journaliste Romain Haering, lequel affirme que le défenseur central a globalement réussi un bon match.
« Je trouve qu'il y a des choses qui sont vraies, et d'autres qui sont fausses, a commenté le spécialiste du Phocéen dans l’émission L’OM au Café. Déjà, il a été très bon mais comme d'habitude il a fait une boulette. Je vois qu'on lui impute le troisième but, je ne suis pas du tout d'accord. Il tente une interception mais il n'y a personne d'autre qui intervient. C'est le classique, il est sur l'action mais il n'est pas tout seul. Frappe au premier poteau, angle fermé, OK, donnez-le à Balerdi si vous voulez… Sur le deuxième but, par contre, il est catastrophique. »
Balerdi accusé à tort
« (…) Il y a une action où il rattrape Mbeumo en sprint, il fait un truc incroyable, on ne va pas en parler et c'est normal parce qu'il fait cette boulette, donc il n'y a aucun souci pour dire qu'il a planté son équipe, a reconnu le journaliste. Mais dire qu'il est impliqué sur le troisième but, c'est l'argument facile de ceux qui veulent absolument le détruire. » Leonardo Balerdi devra s’y faire, ses détracteurs marseillais referont surface à chacune de ses erreurs.
L. Balerdi Rossa
Argentine • Âge 27 • Défenseur
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Ligue 1
Saison régulière
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