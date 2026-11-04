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ASSE-Nantes : La sanction est tombée pour les supporters

ASSE-Nantes : La sanction est tombée pour les supporters

ASSE
parClaude Dautel
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Lors du match entre l'AS Saint-Étienne et le FC Nantes, les Magic Fans avaient fêté leurs 35 ans en craquant près de 400 fumigènes. La commission de discipline vient de rendre son jugement.
Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la Ligue de football Professionnelle s'est notamment penchée sur le déluge pyrotechnique intervenu à Geoffroy-Guichard en toute fin de match lors de la victoire des Verts face à l'ASSE. Tandis que le club mène sa propre enquête pour savoir comment autant de fumigènes ont été introduits dans le Chaudron, les gendarmes du football professionnel ont sanctionné le club et leurs supporters. « Fermeture partielle pour trois matchs ferme de la tribune Charles Paret du stade Geoffroy-Guichard. La sanction prend effet immédiatement », précise la LFP, pour ce qui est qualifié « d’usage massif d’engins pyrotechniques entrainant une interruption temporaire de la rencontre. » Si l'on regarde le calendrier de la Ligue 2, les matchs concernés sont ceux contre Laval, Nancy et Boulogne
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