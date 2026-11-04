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Fonseca quitte l’OL et réalise « un rêve d’enfant »

Fonseca quitte l’OL et réalise « un rêve d’enfant »

OL
parCorentin Facy
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Dans un message publié sur Instagram ce mercredi, Paulo Fonseca a fait ses adieux à l’Olympique Lyonnais avant sa signature au Sporting Portugal.
Le départ de Paulo Fonseca est officiel. Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais a communiqué sur le transfert de son entraîneur portugais au Sporting pour 5 millions d’euros. Un coup dur pour l’OL sur le plan sportif, avec la perte d’un entraîneur en place depuis bientôt deux ans et qui avait mené le club à la 4e place la saison dernière avec un effectif très limité. Troisième de Ligue 1 cette saison après neuf journées, Lyon va maintenant devoir rebondir et trouver le meilleur successeur possible à Paulo Fonseca.
L’ancien coach de Lille et de l’AC Milan a en tout cas tenu à laisser un message aux supporters de l’OL avant de parapher son contrat jusqu’en 2030 avec le Sporting. « Aujourd’hui, je fais mes adieux à l’Olympique Lyonnais, et c’est bien plus difficile que je ne l’aurais jamais imaginé. Aux supporters : merci de m’avoir fait sentir chez moi. Votre passion, votre amour pour ce club et toutes les émotions que nous avons partagées resteront gravés à jamais dans ma mémoire » a publié Paulo Fonseca sur son compte Instagram avant de poursuivre.
Une partie de mon cœur restera toujours à Lyon
- Paulo Fonseca
« Le football fait partie de ma vie depuis aussi longtemps que je m’en souvienne. Et parfois, il vous offre la chance de réaliser un rêve que vous portiez depuis l’enfance. Ce moment est arrivé pour moi. Je suis heureux et reconnaissant pour ce qui m’attend, mais une partie de mon cœur restera toujours à Lyon. Je pars avec une immense gratitude et des souvenirs que je garderai toute ma vie. Merci, Lyon. Pour tout » confie Paulo Fonseca, lequel reconnaît que l’opportunité de diriger le Sporting, son club de coeur, a été plus forte que tout. Une explication qui aura tout de même du mal à passer chez certains supporters lyonnais, lesquels s’estiment trahis par un entraîneur que l’OL a toujours défendu malgré des moments parfois très difficiles.

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N'importe quoi l'analyse personnelle de Mr Bethsy. Bla... bla... bla... comme dirait l'expert philosophe du site.^^ Ferran Torres était titulaire lors des deux derniers matchs en L1, contre l'OL et au Havre. Un vrai manque de confiance.

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Il y a qq mois beaucoup le critiquaient et ces mêmes supporters s'offusquent aujourd'hui...Si tout le monde y trouve son compte c'est parfait

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