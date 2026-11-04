PSG : Maza dévoile les trois concurrents de Paris

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Ibrahim Maza ne cache pas son intérêt pour le club de la capitale. Mais le milieu offensif du Bayer Leverkusen admet que d’autres formations ne le laissent pas insensible.

Le Paris Saint-Germain sera peut-être l’un des animateurs du prochain mercato hivernal. Privé de Khvicha Kvaratskhelia pour de longs mois, le pensionnaire du Parc des Princes envisage de compenser l’absence du Géorgien avec une recrue en janvier. Plusieurs profils sont étudiés si l’on en croit les récentes rumeurs, y compris celui d’Ibrahim Maza (20 ans). Le nom du milieu offensif du Bayer Leverkusen revient avec insistance. Et pour cause, l’international algérien réalise un excellent début de saison.

Lire aussi Le PSG envoie sa première offre pour Maza

Ses performances impliquent qu’il faudra se montrer convaincant pour inciter les Allemands à transférer leur joueur sous contrat jusqu’en 2030. Mais la bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, c’est qu'Ibrahim Maza se verrait bien dans la capitale française. « Bien sûr, ce serait un rêve immense de jouer un jour pour un club aussi prestigieux. Je pense que nous savons tous à quel point le Paris Saint-Germain est un club prestigieux », a confié l’ancien joueur du Hertha Berlin à RTL et Sky Sport, avant d’envisager d’autres destinations.

« C'est l'un des meilleurs clubs au monde, au même titre que le Real Madrid, Barcelone et Arsenal, a-t-il également cité. Jouer pour un club comme celui-là, c'est un objectif vers lequel je tends, mais comme de nombreux autres footballeurs. » Sous le maillot d’une de ces équipes, le Fennec espère atteindre ses objectifs collectifs et individuels. « Je veux absolument remporter la Ligue des Champions un jour. C’est sans aucun doute l’un de mes objectifs, bien sûr. Et mon rêve, c’est de faire partie un jour des meilleurs joueurs du monde et de remporter le Ballon d’Or. C’est pour cela que je travaille », a annoncé Ibrahim Maza, disposé à prendre son envol cet hiver.