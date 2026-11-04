Nuamah et Niakhaté absents pour Real Sociedad-OL

Fonseca quitte l’OL et réalise « un rêve d’enfant »

Paulo, de toi nous retiendrons surtout et uniquement ta trahison. Nous te souhaitons le plus gros échec de l’histoire du foot. Personne ne réussi avec une telle mentalité. Un jour tu reviendras au Groupama en tant qu’adversaire et tu comprendras à quel point le peuple lyonnais que tu as fait cocu te haīt.