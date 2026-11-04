Nuamah et Niakhaté absents pour Real Sociedad-OL
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Paulo, de toi nous retiendrons surtout et uniquement ta trahison. Nous te souhaitons le plus gros échec de l’histoire du foot. Personne ne réussi avec une telle mentalité. Un jour tu reviendras au Groupama en tant qu’adversaire et tu comprendras à quel point le peuple lyonnais que tu as fait cocu te haīt.
Tu préfères le Real de Franco ou le Barça de Negreira et de l'Uefa j'imagine, c'est cocasse.
Un voleur a la place d'un voleur ! Ils sont tous pareils et le prochain sera pareil
c'étais le dernier des mohicans de ses présidents de l'époque dorée du foot français des années 80, Rocher, Tapie, Bez, etc Hamel peut être le président de l'AJa de cette époque est peut être encore vivant
RIP
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
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|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11