Le PSG refuse de payer 60ME pour remplacer Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia étant absent pour toute la saison, le Paris Saint-Germain est forcément tenté de lui trouver un remplaçant. Mais, le club de la capitale ne fera pas des folies et un joueur l'a appris à ses dépens.

Opéré en début de semaine dans la clinique Aspetar à Doha, Khvicha Kvaratskhelia va désormais pouvoir entamer doucement sa rééducation. Mais l'attaquant géorgien le sait, sa saison 2026-2027 avec le PSG est terminée. Du côté de Luis Enrique, qui est conscient de l'impact de la grave blessure de son joueur, on ne semble pas se précipiter pour le remplacer. Et les pistes évoquées ici ou là pour débarquer au Paris Saint-Germain lors du mercato d'hiver s'éteignent petit à petit. Dernière en date, celle qui faisait d'Abde Ezzalzouli, l'un des favoris pour rejoindre le club de la capitale. Le profil de l'international marocain de 24 ans collait avec ce que l'entraîneur du PSG peut souhaiter, mais la presse espagnole affirme que Paris n'est pas passé à l'action.

Le PSG ne s'affole pas

Journaliste pour DAZN, Matteo Moretto a confirmé que la signature d'Abde Ezzalzouli était « peu probable », ce que confirme également le média spécialisé Fichajes. De fait, si le nom de l'ailier gauche marocain du Betis Séville a été évoqué, cela ressemble plus à une rumeur lancée par des agents que par un véritable intérêt du Paris Saint-Germain. « L'ailier du Betis correspond au profil recherché de par sa position sur le flanc gauche, mais cette compatibilité sportive ne signifie pas nécessairement qu'il y ait eu des contacts entre les deux clubs », précise notre confrère espagnol. De plus, le club sévillan réclame 60 millions d'euros pour laisser partir l'attaquant marocain, et le Paris Saint-Germain n'a plus l'intention de pratiquer le panic-buy.

D'autant que tout le monde s'accorde à dire que la montée en puissance de Mika Godts, auteur de deux buts lors de ses deux derniers matchs avec le PSG, offre un choix de plus à Luis Enrique cette saison. Autrement dit, en faisant signer le jeune international belge lors du dernier mercato d'été, l'entraîneur espagnol des doubles champions d'Europe en titre avait vu juste. Tant pis pour Abde Ezzalzouli.