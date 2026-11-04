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Photo RMC Sport

Match à 16h30, Rennes dézingue l'UEFA et Canal+

Rennes
parCorentin Facy
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Le Stade Rennais affronte l’Olympiakos ce mercredi à 16h30 en Europa League. Une programmation très inhabituelle qui provoque la colère des supporters bretons.
Un match d’Europa League un mercredi, ce n’est déjà pas banal mais à 16h30, c’est carrément inédit. C’est pourtant ce mercredi à 16h30 que va se disputer la 4e journée de C3 entre le Stade Rennais et l’Olympiakos au Roazhon Park. Une programmation qui fait polémique chez les supporters bretons, lesquels n’ont pas manqué de le faire savoir à l’UEFA à travers une banderole déployée dans les tribunes du Roazhon Park à moins d’une heure du coup d’envoi du match face aux Grecs. « Ce silence vous est offert par l’UEFA et ses diffuseurs » peut-on lire sur une banderole gigantesque dans les travées de l’enceinte bretonne, qui restera silencieuse pendant les 15 premières minutes du match.
Pour rappel, le match a été avancé au mercredi en raison des manifestations et des grèves prévues jeudi à Rennes. Pour ne pas empiéter sur les matchs de Ligue des Champions qui débutent à 18h45 ce mercredi, l’horaire de 16h30 a été retenu et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce choix de l’UEFA en concertation avec Canal+ fait beaucoup de bruit. Malgré ce choix d’horaire, 27.000 personnes sont tout de même attendues dans les travées du Roazhon Park ce mercredi en milieu d’après-midi selon RMC. Un très beau chiffre pour lequel il faudra féliciter le Stade Rennais et ses supporters au vu des contraintes et des obligations de chacun à cette heure de la journée en pleine semaine.

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Derniers commentaires

Match à 16h30, Rennes dézingue l'UEFA et Canal+

16h30 , 18h ou 23h30 , ça ne change rien avec ces vieilles chèvres de ChapeauxRonds… 😂🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Toutes les petites cagettes parisiennes arrosées au seum, magnifique ! Vous n'aurez jamais l'aura d'un grand club , juste une équipe financée par l'état du Qatar créée à coup de milliards , Aucun mérite , aucune gloire !

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N'importe quoi l'analyse personnelle de Mr Bethsy. Bla... bla... bla... comme dirait l'expert philosophe du site.^^ Ferran Torres était titulaire lors des deux derniers matchs en L1, contre l'OL et au Havre. Un vrai manque de confiance.

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Il y a qq mois beaucoup le critiquaient et ces mêmes supporters s'offusquent aujourd'hui...Si tout le monde y trouve son compte c'est parfait

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quel grand seigneur

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