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TV : « Urgence » à la LFP pour sortir du « traquenard Ligue1+ »

TV
parCorentin Facy
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La LFP a lancé cette semaine son appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2027-2032. L’objectif est de trouver un nouveau diffuseur capable d’augmenter les revenus pour les clubs.
Depuis bientôt deux ans, c’est la LFP via sa chaîne Ligue1+ qui diffuse le championnat de France. L’expérience est plutôt satisfaisante pour les amateurs de foot, qui apprécient la chaîne aussi bien sur un plan technique qu’éditorial. Malheureusement pour les clubs, la réussite commerciale de Ligue1+ (plus d’un million d’abonnés) n’est pas suffisante pour générer suffisamment d’argent. L’objectif de la LFP à travers ce nouvel appel d’offres est donc de trouver un diffuseur capable de proposer entre 350 et 400 millions d’euros pour 100% des droits TV de la Ligue 1.

La LFP veut sortir du « traquenard Ligue1+ »

Le diffuseur qui raflera la mise aura en plus la possibilité de sous-licencier certains matchs à un deuxième acteur. Pour Vincent Labrune, qui se dit serein et confiant publiquement, il y a en réalité urgence selon Pierre Maes. Pour l’économiste du sport spécialisé en droits TV, la Ligue de Football Professionnel veut sortir au plus vite du piège Ligue1+, une chaîne qui marche et qui est appréciée… mais qui ne rapporte rien. « Appel d'offres droits tv Ligue 1 2027-2032 : Labrune se dit serein. Perso je crois qu'il y a le feu à la @LFPfr et qu'il y a urgence pour les présidents de clubs de sortir de ce traquenard qu'est devenu @ligue1plus » a publié sur X le spécialiste des droits TV.
Autrement dit, la Ligue de Football Professionnel croise les doigts pour qu’un nouveau diffuseur soit trouvé à un prix correct pour redonner un peu de flexibilité financière aux clubs. « L’appel d’offre sera vraisemblablement infructueux, on peut imaginer que les diffuseurs intéressés feront des offres basses. Cela va se jouer dans les négos de gré à gré qui suivront » a ajouté Pierre Maes, certain que ce dossier se règlera dans des négociations entre la LFP et les diffuseurs et non pas simplement avec le résultat de l’appel d’offres car un prix de réserve a été fixé par l’instance. Pour rappel, les acteurs intéressés ont jusqu’au 3 décembre prochain pour participer à cet appel d’offres. S’en suivra ensuite si nécessaire les négociations de gré à gré entre Vincent Labrune et les différents acteurs intéressés.

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