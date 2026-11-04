Rennes se contente d'un nul contre l'Olympiakos
Après avoir pris un point face à la Juventus, le Stade Rennais s'est contenté d'un nul ce mercredi face à l'Olympiakos (0-0). Un résultat mitigé pour le club breton.
Avancé à ce mercredi après-midi en raison du mouvement social annoncé jeudi en France, le match de Ligue Europa entre le Stade Rennais et l'Olympiakos a presque rempli le Roazhon Parl. Mais malgré ce soutien, l'équipe de Franck Haise n'a jamais réussi à trouver la faille dans un match plutôt agréable, même si le score est resté nul et vierge.
En toute fin de rencontre, les Bretons ont eu une occasion en or. Rongier réussissait un enchaînement contrôle-frappe, mais le portier du club grec réussissait une parade énorme. Finalement ce score de parité permet à l'Olympiakos de rester pour l'instant en tête du classement de cette première phase avec 3 victoires et 1 nul, tandis que Rennes est actuellement 12e avec trois nuls et une victoire, le club breton restant invaincu dans cette compétition.
04 novembre 2026 à 16:30
Europa League
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune88’
V. Rongier
Rennes
Remplacement82’
ENTREN. Tiknizyan
Olympiacos F.C.
SORTS. Bruno Onyemaechi
Olympiacos F.C.
Remplacement81’
ENTREE. Mayenda Dossou
Rennes
SORTB. Dia
Rennes
Remplacement81’
ENTRED. Cisse
Rennes
SORTA. Thomasson
Rennes
Voir Les Détails Complets Du Match
Europa League
Tout afficher
Phase de ligue
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|3
|3
|0
|0
|8
|0
|8
|9
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|3
|3
|0
|0
|9
|3
|6
Fil Info
Derniers commentaires
LdC : Le PSG choque l'Europe à Villarreal
Tu préfères le Real de Franco ou le Barça de Negreira et de l'Uefa j'imagine, c'est cocasse.
TV : « Urgence » à la LFP pour sortir du « traquenard Ligue1+ »
Un voleur a la place d'un voleur ! Ils sont tous pareils et le prochain sera pareil
Carlo Molinari est mort
c'étais le dernier des mohicans de ses présidents de l'époque dorée du foot français des années 80, Rocher, Tapie, Bez, etc Hamel peut être le président de l'AJa de cette époque est peut être encore vivant
Carlo Molinari est mort
RIP
LdC : 12 défaites, Bratislava menace le record de l'OM
Le Slovan Bratislava est maintenant (avec la défaite mardi contre Linz) à 14 défaites d'affilée. L'OM n'est plus détenteur du record.^^
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11