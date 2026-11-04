Rennes se contente d'un nul contre l'Olympiakos

Après avoir pris un point face à la Juventus, le Stade Rennais s'est contenté d'un nul ce mercredi face à l'Olympiakos (0-0). Un résultat mitigé pour le club breton.

Avancé à ce mercredi après-midi en raison du mouvement social annoncé jeudi en France, le match de Ligue Europa entre le Stade Rennais et l'Olympiakos a presque rempli le Roazhon Parl. Mais malgré ce soutien, l'équipe de Franck Haise n'a jamais réussi à trouver la faille dans un match plutôt agréable, même si le score est resté nul et vierge.

En toute fin de rencontre, les Bretons ont eu une occasion en or. Rongier réussissait un enchaînement contrôle-frappe, mais le portier du club grec réussissait une parade énorme. Finalement ce score de parité permet à l'Olympiakos de rester pour l'instant en tête du classement de cette première phase avec 3 victoires et 1 nul, tandis que Rennes est actuellement 12e avec trois nuls et une victoire, le club breton restant invaincu dans cette compétition.