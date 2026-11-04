Carlo Molinari est mort
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Tu préfères le Real de Franco ou le Barça de Negreira et de l'Uefa j'imagine, c'est cocasse.
Un voleur a la place d'un voleur ! Ils sont tous pareils et le prochain sera pareil
c'étais le dernier des mohicans de ses présidents de l'époque dorée du foot français des années 80, Rocher, Tapie, Bez, etc Hamel peut être le président de l'AJa de cette époque est peut être encore vivant
RIP
Le Slovan Bratislava est maintenant (avec la défaite mardi contre Linz) à 14 défaites d'affilée. L'OM n'est plus détenteur du record.^^
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11