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Carlo Molinari est mort

Metz
parClaude Dautel
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Figure légendaire du FC Metz et du football français, Carlo Molinari est décédé ce mercredi à l'âge de 93 ans, annonce le club lorrain.
« C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce mercredi le décès de Carlo Molinari. Pendant plus de trois décennies à la présidence du FC Metz, Carlo Molinari aura été l'artisan de l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire grenat. Deux Coupes de France (1984 et 1988), deux Coupes de la Ligue (1986 et 1996), une épopée européenne entrée dans la légende face au FC Barcelone et une place de vice-champion de France en 1998 : son mandat aura été jalonné de succès et d'émotions inoubliables. Visionnaire et bâtisseur, il aura durablement installé le FC Metz dans le paysage du football français et façonné une partie de l'identité du club. Le président Bernard Serin, les dirigeants, les joueurs, les entraîneurs, les anciens du club et l'ensemble des salariés du FC Metz adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Merci Président Molinari, pour votre engagement, votre fidélité, votre humanité et tout ce que vous avez apporté au FC Metz. Votre histoire restera à jamais liée à celle des Grenats », écrit le FC Metz dans un long communiqué.
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c'étais le dernier des mohicans de ses présidents de l'époque dorée du foot français des années 80, Rocher, Tapie, Bez, etc Hamel peut être le président de l'AJa de cette époque est peut être encore vivant

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