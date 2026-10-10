Chelsea voit le PSG arriver et prend une décision radicale

Chelsea voit le PSG arriver et prend une décision radicale

PSG
parGuillaume Conte
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Prometteur défenseur central, Josh Acheamponf fait rêver le PSG, qui pense à lui pour succéder à Marquinhos. Chelsea sent la pression monter et compte blinder sa pépite sur le très long terme.
La pire défense de Premier League possède un arrière central qui fait saliver de nombreux grands clubs européens, dont le PSG. C’est le paradoxe que vit Josh Acheampong, le grand espoir des Blues. Le club londonien a vécu beaucoup de matchs spectaculaires cette saison, et a donc encaissé 12 buts en 5 matchs. Très souvent titulaire, l’Anglais d’origine ghanéenne se fait remarquer et compte beaucoup aux yeux de Xabi Alonso, avec quatre titularisations toutes compétitions confondues.
Mais en 2026, un jeune joueur qui passe le cap des 50 apparitions avec son club formateur commence déjà à faire saliver les prétendants. C’est le cas du PSG, qui est l’un des clubs les plus pressants pour faire venir Josh Acheampong en fin de saison, en raison de ses qualités, et du manque aussi constaté en défense centrale par Luis Campos et Luis Enrique. En fin de saison, le joueur de 20 ans aura encore deux ans de contrat, mais selon Team Talk, Chelsea s’inquiète déjà du forcing parisien et a débuté en urgence des négociations pour prolonger son contrat.

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L’idée serait de le faire signer pour le très long terme, et d’éviter de le voir partir pour 30 millions d’euros, sa valeur actuelle. Cela dépendra grandement du jeune anglais, qui sait que cinq formations de Premier League aimeraient le faire venir en lui garantissant quasiment un temps de jeu supérieur. Arsenal et Liverpool sont aussi sur le coup, et les Reds pensent à lui pour succéder à Virgil Van Dijk. Acheampong a aussi du succès dans le reste de l’Europe, puisque Dortmund, le Bayern Munich et Naples le suivent. Le PSG n’aura pas la voie royale, mais le club parisien a déjà montré qu’il avait des arguments pour convaincre des jeunes à très fort potentiel hde venir. Surtout qu’une place est réellement à prendre en défense centrale à l’avenir au Paris SG.
J. Acheampong

J. Acheampong

EnglandAngleterre Âge 20 Défenseur

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Derniers commentaires

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Bien difficile quand même, le Parc c’est le Pgégé et uniquement le Pgégé … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Oui

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Pourquoi attendre ? San Siro sert bien le Milan AC et l' Inter , donc c'est possible ailleurs , pourquoi pas en France . La Ligue en est'elle incapable ?

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Je ne sais pas ce que fera le PSG mais chosir le Parc des Princes qui est un vieux stade de 54 ans et faire du "bricolage" pour en faire un stade de 70 000 places cela parait difficile que de construire un nouveau stade moderne qu'il soit à Poissy ou a Massy.

OL : Le but de Merah fait vomir Daniel Riolo

Si tu le dis...Pour une fois sur milliard je suis d'accord avec Riolo. le rouge était très sévère sur une faute non intentionnelle. Merah a t'il été blessé sur cette action??? Non, juste après il courrait comme un lièvre.

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