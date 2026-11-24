Cyril Hanouna s'est rapproché fortement des dirigeants de Guingamp, club mis en vente par ses dirigeants. L'animateur radio et télé, qui possède une énorme fortune, pourrait réaliser l'un de ses rêves.

« Racheter un club ? Ça serait mon rêve. Vraiment. Si un jour je peux racheter l’En Avant de Guingamp, je serai comme un fou ! ». Voilà ce que confiait l’animateur Cyril Hanouna en 2017, quand il évoquait son amour pour le football et sa volonté de devenir un jour dirigeant de club. Le fait que l’un de ses plus proches collaborateurs depuis 20 ans, Fabien Delettres, soit natif des Cotes d’Armor et grand supporter du club breton, a clairement joué sur ce désir de s’offrir l’En Avant.

Rendez-vous décisif fixé à vendredi

Il confirme revoir les dirigeants de Guingamp cette semaine, pour étudier, je le cite, “comment il peut aider le club”. Concernant une éventuelle entrée au capital, je ne peux rien vous confirmer. Cyril préfère naturellement réserver le contenu de ces discussions aux dirigeants du club », a confié son collaborateur, qui ne dément pas une possible entrée dans le capital de l’En Avant Guingamp, actuellement dans le ventre mou de la Le club breton est désormais en vente et Cyril Hanouna devait rencontrer ce lundi les dirigeants guingampais, même si ce rendez-vous a été reporté de quelques jours. Il aura lieu ce vendredi selon Le Télégramme. Néanmoins, interrogé par Ouest-France, Delettres a confirmé l’intérêt de l’animateur, célèbre pour ses talk-shows polémiques et animateur radio depuis plus de 25 ans. «a confié son collaborateur, qui ne dément pas une possible entrée dans le capital de l’En Avant Guingamp, actuellement dans le ventre mou de la Ligue 2

Ces dernières semaines, le président Fred Le Grand a confirmé que le club breton cherchait un nouvel investisseur pour faire face à la crise latente du football français. Et assez rapidement puisque l’idée est de trouver un nouvel actionnaire avant la fin de la saison, en juin prochain. Guingamp a fait savoir qu’il était ouvert à une vente partielle ou totale de son capital. Un audit a révélé que la valeur de l’EAG était proche de 17 millions d’euros. Entre ses biens immobiliers, ses salaires, sa holding personne et sa société de production, l’animateur possède une fortune estimée entre 54 et 80 millions d’euros. L’animateur peut donc « se payer » l’En Avant, en totalité ou en partie, s’il le souhaite à condition de trouver un accord financier, ce qui sera discuté dans les prochaines heures.