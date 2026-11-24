Il en rêve depuis 10 ans, Cyril Hanouna discute pour racheter Guingamp
Rendez-vous décisif fixé à vendredi
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Les donneurs de leçon........ Genesio fait se qu'il peux avec se qu'il a. Ce Mr Bayle n'a de toute façon pas toutes les données. Peut etre que Abdallah n'a pas été sérieux lors des derniers entrainements ? Peut etre que Bezahaf n'a pas le bon etat d'esprit lors des derniers entrainements, etc....etc...... Genesio c'est quand meme le mieux placé pour savoir aligner la meilleure équipe possible sur le moment et ceux qui le mérite le plus. Mais comme souvent les grandes bouches croient tout savoir dans ce club....
Tolisso a justement été tres respectueux envers lui. mais encore faudres t'il l'avoir écouté...... Je suppose que Fonseca pense que Tolisso l'a critiqué parcqu'il se coupe totalement de se qui se dit sur lui. Jamais de remise en question, que dalle.....
Tu as tout à fait raison , je ne comprendrai jamais pourquoi M Kang ne l'a pas viré le 1er juillet quand elle a pris le pouvoir pour faire un peu plus d'économie encore et " méprisé " Textor .
Il y a surtout Rosenior qui se régale en ligue 1 . Vous mettez cet entraineur à Rennes à la place de Haize et vice versa , je pense que les 2 clubs auraient un classement inversé . Il n'y a qu'à voir Strasbourg avec et sans Rosenior .
Je vois bien Venicius
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15