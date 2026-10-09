PSG : Luis Campos prévient Javier Pastore

PSG : Luis Campos prévient Javier Pastore

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parGuillaume Conte
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Julian Alvarez se cherche déjà un nouveau club pour janvier, alors que le FC Barcelone n'est plus aussi chaud. Son nouvel agent, ancien du PSG, n'aura pas forcément un accueil chaleureux dans la capitale française.
Le feuilleton de l’été s’est terminé sans son « happy end » pour Julian Alvarez. Durant la Coupe du monde, l’attaquant argentin avait frappé les esprits en demandant à quitter l’Atlético de Madrid, pour rejoindre le FC Barcelone qui lui faisait les yeux doux. Peu après, dans une sortie restée légendaire, Florentino Pérez a publié un communiqué annonçant une offre de 150 millions d’euros pour s’offrir Alvarez. Une proposition balayée par l’Atlético. Dès lors, le Barça avait la porte fermée, et sa reprise avec les Colchoneros a été très compliquée.

Javier Pastore pour sauver le dossier Alvarez ?

Problème de taille : personne n’est gagnant. Ni l’Atlético qui voit son buteur être l’ombre de lui-même et perdre de sa valeur, ni le joueur qui a repris en trainant des pieds. Ni le Barça, qui a perdu Ferran Torres, et mise tout sur Raphinha pour évoluer dans l’axe, ce que le Brésilien fait toutefois à merveille. Le recrutement de Gabriel Jesus permet de doubler ce poste, même si le l'ancien gunner reste un joker offensif.
Selon Sport, il va toutefois y avoir du changement dans les prochains jours, puisque Julian Alvarez discute avec Javier Pastore pour être son futur agent. L’ancien meneur de jeu du PSG a récemment pris Enzo Fernandez sous son aile, permettant son transfert de Chelsea à Manchester City. Ce nouveau cap devrait permettre d’assainir les relations entre l’Atlético et le joueur, même si le Barça n’a pas prévu de revenir à l’action cet hiver.
Résultat, Julian Alvarez, qui veut partir, va-t-il étudier d’autres propositions ? Avec l’arrivée de Javier Pastore, la presse espagnole évoque un possible retour de flamme du PSG, qui le courtisait au début de l’été dernier. Mais l’Argentin avait fait savoir que sa préférence allait au Barça, et Luis Campos n’aurait pas digérer cet affront. Le Portugais ne serait pas chaud du tout pour repartir à l’assaut d’une piste qui aurait pu se conclure l’été dernier, et fait apparaitre le PSG comme un plan B. Si Javier Pastore est toujours le bienvenu au PSG, lui qui a été la première recrue de prestige du Qatar, les portes risquent de se refermer s'il vient pour négocier la venue de l'ancien de Manchester City.

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