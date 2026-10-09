Le PSG dit clairement non à Michael Olise

Le Bayern Munich a lancé les grandes manœuvres afin de prolonger le contrat de Michael Olise, lequel s'achève en 2029. Cependant, le joueur de 24 ans va probablement déchaîner une guerre des offres. Une guerre à laquelle le PSG ne participera pas.

Cela sera sans aucune contestation possible le dossier le plus bouillant du mercato 2027. Michael Olise va-t-il accepter ou non de prolonger son contrat avec le Bayern Munich où on lui propose un salaire XXL pour rester plus longtemps ? Devenu en l’espace d’une année une star mondiale, l’attaquant né à Londres affole les plus grands clubs européens. Et ses récentes prestations avec la France (4 buts en trois matchs) ont forcément déchaîné les passions autour de Michael Olise.

Ce vendredi, TeamTalk révèle que trois géants de Premier League rêvent de faire revenir Olise en Angleterre, mais que l’avenir de l’attaquant se joue ailleurs. En effet, Liverpool, Arsenal et Manchester City ont appris que le joueur du Bayern n'a pas réellement l'intention de revenir en Premier League.

180ME pour Michael Olise, le marché s'enflamme

C'est plutôt du côté du FC Barcelone et encore plus du Real Madrid que les regards se tournent. Cette semaine, L'Equipe prétendait que durant le Mondial, Michael Olise avait parlé de son souhait de rejoindre les Merengue, même si aucun signal n'a été envoyé dans ce sens. Et on imagine bien que Florentino Perez est tenté de recréer à Madrid le duo Mbappé-Olise. Pour cela, le patron du Real devra lâcher un chèque colossal, puisque Transfermarkt valorise désormais l'attaquant international français à 180 millions d'euros. Cependant, comme le fait remarquer le site spécialisé anglais, un club se tient à l'écart de toutes ces rumeurs, c'est le Paris Saint-Germain.

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« Le Paris Saint-Germain a également manifesté son intérêt pour Olise par le passé, mais selon TEAMtalk, le club ne prévoit pas actuellement de recruter le joueur », précise Graeme Bailey, journaliste anglais qui travaille sur ce dossier. Du côté de Luis Enrique, même si forcément on adore un joueur comme Michael Olise, on souhaite rester dans la ligne fixée par Nasser Al-Khelaifi, à savoir la fin des joueurs ayant une valeur dépassant les 100 millions d'euros. Le PSG a prouvé qu'en restant relativement raisonnable au mercato on pouvait gagner la Ligue des champions à deux reprises, et miser 180 millions d'euros sur Michael Olise serait un signal étonnant envoyé aux autres clubs.