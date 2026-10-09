Le PSG dit clairement non à Michael Olise

Le PSG dit clairement non à Michael Olise

PSG
parClaude Dautel
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Le Bayern Munich a lancé les grandes manœuvres afin de prolonger le contrat de Michael Olise, lequel s'achève en 2029. Cependant, le joueur de 24 ans va probablement déchaîner une guerre des offres. Une guerre à laquelle le PSG ne participera pas.
Cela sera sans aucune contestation possible le dossier le plus bouillant du mercato 2027. Michael Olise va-t-il accepter ou non de prolonger son contrat avec le Bayern Munich où on lui propose un salaire XXL pour rester plus longtemps ? Devenu en l’espace d’une année une star mondiale, l’attaquant né à Londres affole les plus grands clubs européens. Et ses récentes prestations avec la France (4 buts en trois matchs) ont forcément déchaîné les passions autour de Michael Olise.
Ce vendredi, TeamTalk révèle que trois géants de Premier League rêvent de faire revenir Olise en Angleterre, mais que l’avenir de l’attaquant se joue ailleurs. En effet, Liverpool, Arsenal et Manchester City ont appris que le joueur du Bayern n'a pas réellement l'intention de revenir en Premier League.

180ME pour Michael Olise, le marché s'enflamme

C'est plutôt du côté du FC Barcelone et encore plus du Real Madrid que les regards se tournent. Cette semaine, L'Equipe prétendait que durant le Mondial, Michael Olise avait parlé de son souhait de rejoindre les Merengue, même si aucun signal n'a été envoyé dans ce sens. Et on imagine bien que Florentino Perez est tenté de recréer à Madrid le duo Mbappé-Olise. Pour cela, le patron du Real devra lâcher un chèque colossal, puisque Transfermarkt valorise désormais l'attaquant international français à 180 millions d'euros. Cependant, comme le fait remarquer le site spécialisé anglais, un club se tient à l'écart de toutes ces rumeurs, c'est le Paris Saint-Germain.

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« Le Paris Saint-Germain a également manifesté son intérêt pour Olise par le passé, mais selon TEAMtalk, le club ne prévoit pas actuellement de recruter le joueur », précise Graeme Bailey, journaliste anglais qui travaille sur ce dossier. Du côté de Luis Enrique, même si forcément on adore un joueur comme Michael Olise, on souhaite rester dans la ligne fixée par Nasser Al-Khelaifi, à savoir la fin des joueurs ayant une valeur dépassant les 100 millions d'euros. Le PSG a prouvé qu'en restant relativement raisonnable au mercato on pouvait gagner la Ligue des champions à deux reprises, et miser 180 millions d'euros sur Michael Olise serait un signal étonnant envoyé aux autres clubs.
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Derniers commentaires

Mbappé imite Hazard, le Real va sévir

Tu pourrais en faire de même !! Si Melon d'Or n'est pas capable de faire les efforts de sérieux pour gagner des trophées avec son "club de cœur" il ne les fera nulle part ailleurs. S'il continue sur cette trajectoire, on connaît déjà la fin de l'histoire. Un vrai exemple pour lui serait Harry Kane qui actuellement est tellement au-dessus.

Le PSG dit clairement non à Michael Olise

Ce n'est pas que le PSG ne veuille pas l'avoir. C'est plutôt parce que Michael Olise préfère le Real Madrid. ^^

OM : Bruno Genesio craque sous la pression

Tu ne te trompes jamais toi ? Et encore... tu ne sais pas que dans certains départements... il y a des phrases que tu ne prononceras jamais. Mais bon... je ne peux pas de l'expliquer au vu de ton QI. ^^ En attendant... tu ne parles pas de football. Ce qui est très très con de ta part.

Le PSG dit clairement non à Michael Olise

5) Prolonger au Bayern, et signer à Madrid

PSG : Adieu le Parc, la confidence qui terrorise les supporters

Je ne vois pas en quoi ça terroriserait qui que ce soit. Le parc à été l'histoire du PSG, mais un stade de 70 000 places est le futur. Alors que ce soit à Paris ou Poissy ça me va. Massy c'est pas l'origine du club qui est un club de l'ouest de Paris dans ses racines

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