5e journée de la Ligue des Champions :

Mardi 24 novembre

18h45 : Galatasaray - Aston Villa (sur Canal+ Foot)

FK Bodo/Glimt - LASK (sur Canal+ Sport)

21h00 : Côme - AEK Athènes FC (sur Canal+ Live 5)

Manchester City - Naples (sur Canal+ Live 3)

ŠK Slovan Bratislava - Betis Séville (sur Canal+ Live 7)

Feyenoord - FC Porto (sur Canal+ Live 6)

RB Leipzig - RC Lens (sur Canal+ Foot)

Arsenal - Dortmund (sur Canal+ Sport)

Mercredi 25 novembre

18h45 : Slavia Prague - Villarreal (sur Canal+ Sport)

21h00 : Paris Saint-Germain - AS Rome (sur Canal+)

Lille OSC - Bayern Munich (sur Canal+ Foot)

Inter Milan - Stuttgart (sur Canal+ Live 5)

Sporting Portugal - Manchester United (sur Canal+ Live 4)

FC Bruges - Liverpool (sur Canal+ Sport)

FC Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe (sur Canal+ Live 7)

Atlético de Madrid - Viking FK (sur Canal+ Live 6)