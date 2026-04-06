Que Marseille lui foute la paix, ce gamin a une carrière de footballeur à mener.
Défaite ok. A-t-on été dominé ? Non. Méritions-nous d'égaliser ? Pour moi oui. Et si on ne perd pas hier soir, cet article n'existe sans doute pas. L'équipe était cohérente. Ce n'est pas lui qui s'est chié sur le 2e but, c'est Pavard. Que peut-il faire devant la finesse du but de Balogun ? Y'en a marre aussi de vouloir toujours tout détruire. À un moment va falloir de la continuité.
Il a préféré le Barca à paris et.maintenant qu’il est viré il demande à venir voilà c’est comme ça.
OL a joué tous les matchs de l'aller en surrégime et depuis les matchs retours et malgré le prêt du brésilien ils sont cuits après 70 mn de chaque début de matchb
c'est ce que je disais hier .. le mec rentre de blessure fait 2 matchs puis 200min en selection et ..... est titulaire .. y avait rien de mieux pour le detruire l'art et la maniere de fonseca de tuer son effectif
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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