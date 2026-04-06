Le PSG retrouve Liverpool sur sa route en Ligue des champions, mais à l'inverse de l'an passé, c'est le club français qui sera le favori. Christophe Dugarry est même convaincu que Paris va démolir les Reds.

Mercredi soir, le Parc des Princes sera une nouvelle fois comble pour le quart de finale aller de Ligue des champions entre les lauréats 2025, Paris, et Liverpool, qui était sur la route du PSG l'an dernier à la même époque. Personne n'a oublié le scénario de cette rencontre, à savoir une énorme domination parisienne, mais finalement une victoire (0-1) des Reds avec un but d'Harvey Elliott en toute fin de match. Le Paris SG s'était vengé à Anfield, mais c'est une autre histoire qui va s'écrire en 2026. Pour Christophe Dugarry, l'équipe de Luis Enrique va se promener face à une formation de Liverpool en pleine débandade. Le champion du monde 98 a eu des mots terribles pour les Reds avant cette double confrontation.

Attention danger pour Liverpool

Ça va être une boucherie, une vraie promenade de santé, ils vont plier le match dès le match aller. La différence de niveau est colossale. Vous les avez vus jouer Liverpool ? Ils n’ont pas de jambes, ils jouent à 2 à l’heure, ils n’ont rien pour eux, même s'ils ont de bons joueurs. Il n’y a pas photo avec le PSG. Ils sont catastrophiques, Liverpool. Ils ont 10 défaites depuis le début de saison en Premier League (...) Face à ça, le PSG met de l'intensité et semble sur une autre planète », rappelle, sur Car pour Christophe Dugarry, ce quart de finale ne sera qu'une simple formalité pour le Paris Saint-Germain, même si, niveau karma, cela n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les champions d'Europe en titre. «», rappelle, sur RMC , l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille.

On se souvient que l'an dernier, Duga avait tenu le même genre de propos avant la double confrontation face à Aston Villa et que le Paris Saint-Germain avait été tout proche de passer à la trappe, un énorme Donnarumma évitant un scénario catastrophe au PSG. Même s'il est vrai que Liverpool vient de se faire corriger par Manchester City en Cup, Luis Enrique connaît trop bien le football pour laisser l'euphorie s'installer dans son vestiaire. Car sortir les Reds en Ligue des champions n'a jamais été facile, d'autant que ce diable de Mohamed Salah ne voudra pas quitter Liverpool par la petite porte.