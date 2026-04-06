ICONSPORT_052819_0070
Dugarry

« Ça va être une boucherie » : Le PSG le terrorise

PSG06 avr. , 21:30
parClaude Dautel
0
Le PSG retrouve Liverpool sur sa route en Ligue des champions, mais à l'inverse de l'an passé, c'est le club français qui sera le favori. Christophe Dugarry est même convaincu que Paris va démolir les Reds.
Mercredi soir, le Parc des Princes sera une nouvelle fois comble pour le quart de finale aller de Ligue des champions entre les lauréats 2025, Paris, et Liverpool, qui était sur la route du PSG l'an dernier à la même époque. Personne n'a oublié le scénario de cette rencontre, à savoir une énorme domination parisienne, mais finalement une victoire (0-1) des Reds avec un but d'Harvey Elliott en toute fin de match. Le Paris SG s'était vengé à Anfield, mais c'est une autre histoire qui va s'écrire en 2026. Pour Christophe Dugarry, l'équipe de Luis Enrique va se promener face à une formation de Liverpool en pleine débandade. Le champion du monde 98 a eu des mots terribles pour les Reds avant cette double confrontation.

Attention danger pour Liverpool

Car pour Christophe Dugarry, ce quart de finale ne sera qu'une simple formalité pour le Paris Saint-Germain, même si, niveau karma, cela n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les champions d'Europe en titre. « Ça va être une boucherie, une vraie promenade de santé, ils vont plier le match dès le match aller. La différence de niveau est colossale. Vous les avez vus jouer Liverpool ? Ils n’ont pas de jambes, ils jouent à 2 à l’heure, ils n’ont rien pour eux, même s'ils ont de bons joueurs. Il n’y a pas photo avec le PSG. Ils sont catastrophiques, Liverpool. Ils ont 10 défaites depuis le début de saison en Premier League (...) Face à ça, le PSG met de l'intensité et semble sur une autre planète », rappelle, sur RMC, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille.
On se souvient que l'an dernier, Duga avait tenu le même genre de propos avant la double confrontation face à Aston Villa et que le Paris Saint-Germain avait été tout proche de passer à la trappe, un énorme Donnarumma évitant un scénario catastrophe au PSG. Même s'il est vrai que Liverpool vient de se faire corriger par Manchester City en Cup, Luis Enrique connaît trop bien le football pour laisser l'euphorie s'installer dans son vestiaire. Car sortir les Reds en Ligue des champions n'a jamais été facile, d'autant que ce diable de Mohamed Salah ne voudra pas quitter Liverpool par la petite porte.

Lire aussi

PSG : L'agent de Vitinha agace le QatarPSG : L'agent de Vitinha agace le Qatar
PSG : De Jong poussé vers ParisPSG : De Jong poussé vers Paris
PSG : Paris cible cinq gardiens pour remplacer ChevalierPSG : Paris cible cinq gardiens pour remplacer Chevalier
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282664_0006
ASSE

ASSE : Il ne parlait pas français, son départ a tout changé

ICONSPORT_254482_0123
Ligue des Champions

PSG-Liverpool, à quelle heure et sur quelle chaine ?

ICONSPORT_360649_0016
PSG

PSG : Liverpool apprend une nouvelle démoralisante à Paris

Tolisso ICONSPORT_362618_0246
OL

L'Europe ou l'enfer, l'OL est prévenu

Fil Info

06 avr. , 21:00
ASSE : Il ne parlait pas français, son départ a tout changé
06 avr. , 20:40
PSG-Liverpool, à quelle heure et sur quelle chaine ?
06 avr. , 20:30
PSG : Liverpool apprend une nouvelle démoralisante à Paris
06 avr. , 20:05
L'Europe ou l'enfer, l'OL est prévenu
06 avr. , 19:45
Lorient : Pantaloni partira en fin de saison
06 avr. , 19:40
Paris Sportifs : Le PSG enfonce Liverpool, c’est 153 euros pour vous
06 avr. , 19:20
CAN 2025 : Le Sénégal reçoit du courrier, la réponse est foudroyante
06 avr. , 19:00
OM : Habib Beye humilié
06 avr. , 18:30
PSG : De Jong poussé vers Paris

Derniers commentaires

OM, Lens, Rennes… Un Lorientais affole la Ligue 1

Que Marseille lui foute la paix, ce gamin a une carrière de footballeur à mener.

OM : Habib Beye humilié

Défaite ok. A-t-on été dominé ? Non. Méritions-nous d'égaliser ? Pour moi oui. Et si on ne perd pas hier soir, cet article n'existe sans doute pas. L'équipe était cohérente. Ce n'est pas lui qui s'est chié sur le 2e but, c'est Pavard. Que peut-il faire devant la finesse du but de Balogun ? Y'en a marre aussi de vouloir toujours tout détruire. À un moment va falloir de la continuité.

PSG : De Jong poussé vers Paris

Il a préféré le Barca à paris et.maintenant qu’il est viré il demande à venir voilà c’est comme ça.

L'Europe ou l'enfer, l'OL est prévenu

OL a joué tous les matchs de l'aller en surrégime et depuis les matchs retours et malgré le prêt du brésilien ils sont cuits après 70 mn de chaque début de matchb

L'OL accusé d'avoir détruit Sulc en le titularisant

c'est ce que je disais hier .. le mec rentre de blessure fait 2 matchs puis 200min en selection et ..... est titulaire .. y avait rien de mieux pour le detruire l'art et la maniere de fonseca de tuer son effectif

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading