Frenkie de Jong

PSG : De Jong poussé vers Paris

PSG06 avr. , 18:30
parEric Bethsy
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Malgré sa prolongation en octobre dernier, Frenkie De Jong reste annoncé sur le départ. Le FC Barcelone ne serait pas contre le transfert de son milieu néerlandais au Paris Saint-Germain, à condition de récupérer le montant réclamé.
Le Paris Saint-Germain n’a peut-être pas fini de piocher dans l’effectif du FC Barcelone. Après le jeune Dro Fernandez cet hiver, un autre milieu de terrain pourrait quitter la Catalogne afin de s’installer dans la capitale française. On parle cette fois de Frenkie de Jong (28 ans) que les Parisiens n’ont apparemment pas oublié au fil des années. Juste avant de signer au Barça en 2019, on se souvient que le Néerlandais était passé tout proche du club francilien. Un rebondissement de dernière minute l’avait finalement éloigné.
Quelques années plus tard, et même si son projet a totalement changé, le Paris Saint-Germain revient à la charge. Et la porte pourrait bien s’ouvrir en raison de la situation du Blaugrana. Solide titulaire avant sa blessure musculaire en février dernier, Frenkie de Jong n’est pas certain de conserver son statut à son retour prévu ce week-end. Pendant ses semaines passées à l’infirmerie, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a vu le jeune Marc Bernal enchaîner les bonnes performances devant la défense.

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Il ne serait pas si étonnant que le produit de la Masia garde les faveurs de l’entraîneur Hansi Flick. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Barça ne serait pas contre le départ de l’international néerlandais cet hiver. Mais pas à n’importe quel prix. Alors que le Paris Saint-Germain espère boucler le deal pour environ 45 millions d’euros, plus 10 millions d’euros en bonus, le Barça refuse de céder son milieu sous contrat jusqu’en 2029 pour moins de 70 millions d’euros. Autant dire qu’un accord n’est pas d’actualité tant l’écart entre les deux clubs est important.
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Derniers commentaires

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Intelligent encore celui-ci !!! Bravo benêt occupe toi de ton Qsg !!

OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

Ahh Bon? Et bielsa ou gerets ?? Ton cerveau lobotomisé les as oubliés ou bien ???

OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

Si on a pissé sur tudor cest quil le méritait, il nous a jamais apprécié on s'en branle de tudor cest qui au fait lui ?? Il arrive pas a la cheville de gerets ou bielsa, et pour le beye cest pareil, si toi tu pense qu'on ne mérite pas mieux.. un club comme L'OM..!! Cest que cest toi le poison sans ambition qui tombe amoureux du premier clampin.. le mec vient du Red star il a rien prouvé et tu penses quil peut être l'homme de la situation ?ou quon ne mérite pas mieux ?? Et pour rachid le jour où tu auras fait 1% de se quil a accompli pour le club tu pourra venir tchatcher espèce de mastre tu devais êtres un de ces indigné quand on a viré eyrault ou anigo .. remerci nous plutot... et LFI t'emmerde le sale fachos nazi va supporter lyon ou nice ca te colleras mieux avec tes idéologies, tu dois être en PLS vive payan allisio il l'a eu dans le cul marseille est siamo tutti antifachisti et le restera.. change de ville le fachos

Paulo Fonseca et l’OL, ça sent la fin !

Je me met au niveau , et pis c’est tout … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

« Le plus important... » : L’OM en crise, le nouveau patron intervient

Je ne vois pas où est la crise ? Petit à petit les Sardines retrouvent leur place normale en FarmerLeague… 😬🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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