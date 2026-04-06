PSG : De Jong poussé vers Paris

Malgré sa prolongation en octobre dernier, Frenkie De Jong reste annoncé sur le départ. Le FC Barcelone ne serait pas contre le transfert de son milieu néerlandais au Paris Saint-Germain, à condition de récupérer le montant réclamé.

Le Paris Saint-Germain n’a peut-être pas fini de piocher dans l’effectif du FC Barcelone. Après le jeune Dro Fernandez cet hiver, un autre milieu de terrain pourrait quitter la Catalogne afin de s’installer dans la capitale française. On parle cette fois de Frenkie de Jong (28 ans) que les Parisiens n’ont apparemment pas oublié au fil des années. Juste avant de signer au Barça en 2019, on se souvient que le Néerlandais était passé tout proche du club francilien. Un rebondissement de dernière minute l’avait finalement éloigné.

Quelques années plus tard, et même si son projet a totalement changé, le Paris Saint-Germain revient à la charge. Et la porte pourrait bien s’ouvrir en raison de la situation du Blaugrana. Solide titulaire avant sa blessure musculaire en février dernier, Frenkie de Jong n’est pas certain de conserver son statut à son retour prévu ce week-end. Pendant ses semaines passées à l’infirmerie, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a vu le jeune Marc Bernal enchaîner les bonnes performances devant la défense.

Il ne serait pas si étonnant que le produit de la Masia garde les faveurs de l’entraîneur Hansi Flick. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Barça ne serait pas contre le départ de l’international néerlandais cet hiver. Mais pas à n’importe quel prix. Alors que le Paris Saint-Germain espère boucler le deal pour environ 45 millions d’euros, plus 10 millions d’euros en bonus, le Barça refuse de céder son milieu sous contrat jusqu’en 2029 pour moins de 70 millions d’euros. Autant dire qu’un accord n’est pas d’actualité tant l’écart entre les deux clubs est important.