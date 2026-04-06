PSG : L'agent de Vitinha agace le Qatar

La presse espagnole ne lâche rien au sujet de l’intérêt du Real Madrid pour Vitinha et évoque cette semaine un possible coup de pouce de Jorge Mendes, agent de l’international portugais, pour faciliter un départ du PSG.

Joueur clé du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée au club de Luis Enrique, Vitinha est incontestablement l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste . Le Portugais a d’ailleurs été revalorisé par le club parisien avec sa prolongation jusqu’en 2029, devenant au passage le sixième joueur le mieux payé de l’effectif derrière Dembélé, Marquinhos, Hakimi, Zaïre-Emery et Lucas Hernandez avec 900.000 euros mensuels bruts selon L’Equipe. Malgré ce très beau contrat, l’ancien joueur du FC Porto pourrait se montrer encore plus gourmand dans les semaines à venir.

C’est en tout cas ce que révèle le site Planeta Real Madrid, qui explique que Jorge Mendes souhaite revenir à la charge auprès de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi afin de négocier un meilleur salaire à son poulain. Pour l’agent historique de Cristiano Ronaldo, Vitinha n’est toujours pas à sa place dans la grille des salaires du PSG, d’où la necessité à ses yeux de s’asseoir de nouveau à la table des négociations. Une attitude qui agace au plus haut point à Paris, où Nasser Al-Khelaïfi ainsi que l’Emir du Qatar sont « peu enclins à payer des salaires exorbitants » selon le média spécialisé. Nos confrères espagnols écrivent par ailleurs que cette attitude de la part de Jorge Mendes est susceptible de rendre un fier service… au Real Madrid.