Chevalier ICONSPORT_361644_0476

PSG : Paris cible cinq gardiens pour remplacer Chevalier

PSG06 avr. , 12:00
parCorentin Facy
1
Remplaçant depuis plusieurs semaines, Lucas Chevalier vit peut-être ses derniers instants au PSG. Le gardien formé à Lille a de fortes chances de quitter la capitale cet été. Pour le remplacer, Luis Campos a ciblé cinq gardiens.
Recruté pour près de 50 millions d’euros l’été dernier, Lucas Chevalier n’a clairement pas apporté ce que le Paris Saint-Germain attendait de lui afin de succéder à Gianluigi Donnarumma. L’international français a commis trop d’erreurs et a perdu sa place au profit de Matvey Safonov depuis cet hiver. Une adaptation compliquée qui pourrait coûter cher à Lucas Chevalier. Selon les informations du compte spécialisé PSG Inside Actu, un départ de l’ancien Lillois est devenu inéluctable. Que ce soit via un transfert sec ou un prêt, l’avenir de Lucas Chevalier se situe à présent loin du PSG, prévient notre confrère sur X. Une décision qui ne veut pas dire pour autant que Matvey Safonov sera le titulaire du Paris Saint-Germain la saison prochaine.
Effectivement, en dépit de prestations très solides, le Russe ne « convainc pas totalement sur la durée » et n’est pas perçu comme une alternative crédible en interne pour occuper le rôle de numéro un plusieurs saisons. Luis Campos s’est donc mis en quête d’un nouveau gardien dans l’optique du prochain mercato estival. Cinq profils sont actuellement étudiés par le directeur sportif portugais. Elia Caprile (Cagliari), Anatoliy Trubin (Benfica Lisbonne), Diogo Costa (FC Porto), Gregor Kobel (Borussia Dortmund) et Bart Verbruggen (Brighton) sont ciblés par le PSG. Des gardiens aux profils bien différents, ne serait-ce que par leur âge et leur valeur marchande.
Nul doute que chez les supporters et les observateurs, le gardien qui séduira le plus sera Diogo Costa, véritable référence avec le FC Porto ainsi qu’avec la sélection portugaise depuis de longues années maintenant. Il s’agira aussi, certainement, de la piste la plus onéreuse financièrement. Une réflexion est en tout cas menée au sein de la direction sportive du PSG pour savoir qui doit être le futur gardien de l’équipe de Luis Enrique. Une chose est certaine : à moins d’un véritable tremblement de terre, ce ne sera pas Lucas Chevalier pour la saison 2026-2027. Reste à voir où rebondira l’ancien Lillois et si ce sera en prêt ou pas.
1
Articles Recommandés
Loic Perrin ICONSPORT_360651_0103
ASSE

L'ASSE promet un mercato spécial en cas de montée

Daniel Riolo, journaliste RMC
OM

Président de l'OM : Daniel Riolo dézingue L'Equipe

Endrick avec l'Olympique Lyonnais
OL

OL : Endrick tué par ce choix de Paulo Fonseca

Kylian Mbappé ICONSPORT_363158_0997
Kylian Mbappé

Real : Kylian Mbappé humilié par une violente innovation

Fil Info

06 avr. , 13:00
L'ASSE promet un mercato spécial en cas de montée
06 avr. , 12:40
Président de l'OM : Daniel Riolo dézingue L'Equipe
06 avr. , 12:20
OL : Endrick tué par ce choix de Paulo Fonseca
06 avr. , 11:40
Real : Kylian Mbappé humilié par une violente innovation
06 avr. , 11:20
L1 : Un supporter lensois a agressé un dirigeant du LOSC
06 avr. , 11:09
PSG-Liverpool : L'UEFA a désigné l'arbitre du choc
06 avr. , 11:00
OL : Florent Balmont veut du changement
06 avr. , 10:30
Fiasco pour l’OM, Acherchour sauve un seul joueur
06 avr. , 10:00
Le PSG fait un choix radical avant Liverpool

Derniers commentaires

L1 : Un supporter lensois a agressé un dirigeant du LOSC

… ce qui constitue une circonstance aggravée aux yeux de la loi … Le Daubetel de Foutre01 s’est lui aussi aggravé… 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

Depuis quand un Président de Club peut magouiller sans être inquiété. Bref... Nasser finira par payer. Le PSG... j'en suis moins sûr. Normal... il est protégé comme il avait été par Jacques Chirac à l'époque.

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

Non ! Le PSG n'a rien payé à l'époque... contrairement à l'OM et aux Girondins de Bordeaux qui ont pris très cher.

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

Tu oublies de dire que le PSG n'a pas été inquiété pour les arbitres et les matchs achetés. Jacques Chirac, le maire de Paris à l'époque, avait bien veillé à ce que le PSG ne soit pas inquiété.

PSG : La piste Camavinga revient à la Une

Ah oui... j'avais oublié ! J'avais oublié que pour tous les demeurés du PSG.... les autres sont des consanguins.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading