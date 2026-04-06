PSG : Paris cible cinq gardiens pour remplacer Chevalier

Remplaçant depuis plusieurs semaines, Lucas Chevalier vit peut-être ses derniers instants au PSG. Le gardien formé à Lille a de fortes chances de quitter la capitale cet été. Pour le remplacer, Luis Campos a ciblé cinq gardiens.

PSG Inside Actu, un départ de l’ancien Lillois est devenu inéluctable. Que ce soit via un transfert sec ou un prêt, l’avenir de Lucas Chevalier se situe à présent loin du PSG, prévient notre confrère sur X. Une décision qui ne veut pas dire pour autant que Matvey Safonov sera le titulaire du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Recruté pour près de 50 millions d’euros l’été dernier, Lucas Chevalier n’a clairement pas apporté ce que le Paris Saint-Germain attendait de lui afin de succéder à Gianluigi Donnarumma. L’international français a commis trop d’erreurs et a perdu sa place au profit de Matvey Safonov depuis cet hiver. Une adaptation compliquée qui pourrait coûter cher à Lucas Chevalier. Selon les informations du compte spécialisé, un départ de l’ancien Lillois est devenu inéluctable. Que ce soit via un transfert sec ou un prêt, l’avenir de Lucas Chevalier se situe à présent loin du PSG, prévient notre confrère sur X. Une décision qui ne veut pas dire pour autant que Matvey Safonov sera le titulaire du Paris Saint-Germain la saison prochaine.

« convainc pas totalement sur la durée » et n’est pas perçu comme une alternative crédible en interne pour occuper le rôle de numéro un plusieurs saisons. Luis Campos s’est donc mis en quête d’un nouveau gardien dans l’optique du prochain Effectivement, en dépit de prestations très solides, le Russe neet n’est pas perçu comme une alternative crédible en interne pour occuper le rôle de numéro un plusieurs saisons. Luis Campos s’est donc mis en quête d’un nouveau gardien dans l’optique du prochain mercato estival. Cinq profils sont actuellement étudiés par le directeur sportif portugais. Elia Caprile (Cagliari), Anatoliy Trubin (Benfica Lisbonne), Diogo Costa (FC Porto), Gregor Kobel (Borussia Dortmund) et Bart Verbruggen (Brighton) sont ciblés par le PSG. Des gardiens aux profils bien différents, ne serait-ce que par leur âge et leur valeur marchande.

Nul doute que chez les supporters et les observateurs, le gardien qui séduira le plus sera Diogo Costa, véritable référence avec le FC Porto ainsi qu’avec la sélection portugaise depuis de longues années maintenant. Il s’agira aussi, certainement, de la piste la plus onéreuse financièrement. Une réflexion est en tout cas menée au sein de la direction sportive du PSG pour savoir qui doit être le futur gardien de l’équipe de Luis Enrique. Une chose est certaine : à moins d’un véritable tremblement de terre, ce ne sera pas Lucas Chevalier pour la saison 2026-2027. Reste à voir où rebondira l’ancien Lillois et si ce sera en prêt ou pas.