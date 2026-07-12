Aston Villa contacte le PSG avec 150 ME dans les poches
Ibrahim Mbaye

Aston Villa contacte le PSG avec 150 ME dans les poches

PSG12 juil. , 19:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a fort à faire depuis quelques jours sur le marché des transferts. Ibrahim Mbaye est notamment annoncé sur le départ, lui qui ne manque pas de prétendants.
Le Paris Saint-Germain va enregistrer plusieurs départs cet été, notamment dans son secteur offensif. Gonçalo Ramos a déjà rejoint l'AC Milan. Lee Kang-In et Ibrahim Mbaye souhaitent eux aussi quitter le club afin de bénéficier de davantage de temps de jeu au plus haut niveau. Concernant ce dernier, les courtisans sont nombreux. L'international sénégalais veut prendre le temps de la réflexion, même si Aston Villa entend bien saisir sa chance.

Mbaye, Aston Villa a des millions à dépenser 

Selon les dernières informations de TEAMtalk, le club de Birmingham et le Paris Saint-Germain sont actuellement en discussions au sujet du jeune champion d'Europe. Aston Villa souhaite recruter Mbaye pour compenser le probable départ de Morgan Rogers. L'international anglais est annoncé avec insistance du côté d'Arsenal, qui pourrait débourser près de 154 millions d'euros pour s'attacher ses services. Une telle opération offrirait à Aston Villa une marge de manœuvre financière suffisante pour répondre aux exigences du PSG, qui réclame entre 40 et 50 millions d'euros pour se séparer de son jeune attaquant.

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Outre Aston Villa, Newcastle United, Brighton, Everton, Leeds United et Bournemouth ont également entamé des discussions avec le Paris Saint-Germain pour Mbaye. Cette concurrence pourrait faire grimper les enchères, une situation qui fera les affaires du club de la capitale.
Le PSG a d'ailleurs déjà prévu d'anticiper un éventuel départ d'Ibrahim Mbaye. Les dirigeants parisiens travaillent sur plusieurs dossiers offensifs, avec notamment les pistes menant à Yan Diomandé (Leipzig), Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Ferran Torres (FC Barcelone). Le mercato parisien est donc loin d'être terminé, alors que Luis Enrique souhaite renforcer un effectif ambitieux, déterminé à rester au sommet du football européen pendant encore quelque temps.
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D'accord et pas d'accord. Le problème c'est son poste qui n'existe pas vraiment. Ni 9 ni 10. C'est compliqué les composants avec ce genre de joueur. Même si c'est un monstre d'efficacité

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L OM a rien perdu ils ont juste récupéré l argent dépenser sur lui, L OM a pas fait de bénéfice a cause du pourcentage trop élevé

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Même JHE aurait fait largement mieux. Ok c'est la crise mais ce braquage c'est du rarement vu dans le football. 🤣🫵

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Bien au milieu ,à eviter derriere

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les 8M de bonus, sont justement pour faire descendre la somme due a MU. Donc la somme devrait etre bien superieure, mais le reste dans 1 an. rien de bien compliqué a comprendre....

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