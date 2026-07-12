EdF : Deschamps envoie ses remplaçants climatiser l’Espagne

EdF : Deschamps envoie ses remplaçants climatiser l’Espagne

Equipe de France12 juil. , 19:00
parGuillaume Conte
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Doucement provoqués par Lamine Yamal, les joueurs français ont décidé de répondre avec placidité à ceux qui tentent de faire monter la pression avant le choc de mardi.
L’équipe de France a souvent été critiquée pour son attitude hautaine dans les grands tournois, et le manque d’humilité s’est fréquemment payé cash. Mais avec Didier Deschamps à sa tête, du moins en Coupe du monde, les Bleus ne négligent aucun détail, aucune action, aucun comportement et font tout très bien. Dans ce Mondial, les joueurs français ne rentent pas dans les provocations, sont impassibles malgré le scénario des matchs, et affichent une solidité aussi impressionnante que leur solidarité.

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Alors, quand Lamine Yamal a essayé de mettre le feu en déclarant que la France devait avoir peur de l’Espagne, les journalistes se sont engouffrés dans la brèche et ont interrogé les joueurs tricolores présents devant les micros ce dimanche. Il s’agissait de Maxence Lacroix et de Ibrahima Konaté. « Je ne vais pas dire peur, je pense qu'on est conscients de nos qualités. On sait que l'Espagne a un très bel effectif, ils ont fait une belle aventure ici. On joue tous les matchs pour les gagner, tous les opposants sont de très bons joueurs et de très belles équipes et on les respecte. On a un objectif, c'est de gagner, on va se concentrer sur ça », a fait savoir le joueur de Crystal Palace, parfaitement sur la même longueur d’onde que celui qui vient de signer au Real Madrid.
« En toute honnêteté, on n'écoute pas ce qui se dit. Il ne faut avoir peur de personne, rester dans cette humilité et ne pas tomber dans ce piège, surtout à ce moment de la compétition. Maintenant, il peut dire ce qu'il veut, on va essayer de se préparer du mieux possible. Et à la fin du match, on verra pour qui ce sera favorable », a souligné Konaté, concentré sur le match même si, comme Lacroix, il a peu de chances de le disputer étant donnée la solidité du duo composé par Upamecano et Saliba.
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Lyon devient comme Marseille à ramener 10 joueurs par an. Au milieu il y a déjà Tolisso, Morton, Bidstrup, Nartey et avec les recrutement de Ouedraogo à gauche et Kango + Kluivert en latéraux droit, tu peux mettre Abner et Maintland-Niles au milieu. Mangala et Tessman partiront.

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