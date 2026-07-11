PSG : De zéro à héros, il va prolonger à Paris

Souvent considéré comme un second couteau, Lucas Beraldo a renversé la table en l'espace de quelques mois grâce à la confiance de Luis Enrique. Promis à un départ en fin de saison, le couteau-suisse brésilien va s'installer durablement au PSG.

Arrivé au Paris Saint-Germain lors du mercato d'hiver 2024, en même temps que Gabriel Moscardo, Lucas Beraldo n'a pas été prêté par le club de la capitale. Mais pendant près de deux ans, on s'est demandé pourquoi le PSG était allé chercher le défenseur brésilien à Sao Paulo. Mais Luis Enrique avait probablement déjà une idée en tête et elle s'est avérée payante. En effet, cette saison, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a repositionné Lucas Beraldo au milieu de terrain, et subitement le talent du joueur brésilien est apparu, y compris sur la scène européenne. En plus, lors de la finale de la Ligue des champions, le joueur de 22 ans ne s'est pas dégonflé au moment de tirer le cinquième et dernier tir au but du Paris Saint-Germain. Fort de tout cela, alors que son départ était évoqué, on va désormais vers une prolongation de contrat.

Beraldo, la surprise du chef Luis Enrique

Lié avec le PSG jusqu'en 2028, Lucas Beraldo n'a pas du tout envie de quitter la capitale. Selon l'insider PSGInside-Actus, il aurait déjà prolongé avant même la reprise du championnat de Ligue 1. Tout cela avec la validation de Luis Enrique, qui apprécie énormément les qualités de l'ancien joueur de Santos. « Le Brésilien est déterminé à tout donner cette saison pour s'imposer durablement dans la rotation parisienne, quel que soit le poste où le coach fera appel à lui », précise l'insider, qui explique que cela sera officialisé avant une présentation officielle des joueurs qui ont prolongé lors du premier match de la saison de Ligue 1, ce sera le dimanche 23 août face à Rennes.

Une récompense pour celui qui a été comparé à Pirlo ou Busquets par les observateurs après des prestations XXL en Ligue des champions. Alors même que quelques mois avant il laissait tout le monde indifférent et cela depuis sa signature au Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo va probablement s'engager jusqu'en 2030 avec les doubles champions d'Europe. Et probablement obtenir une hausse de salaire, lui qui ne gagne que 3,2 millions d'euros par an au PSG, ce qui n'est pas beaucoup à l'échelle du PSG.