OM : Le prix de vente définitif de Greenwood dévoilé

OM : Le prix de vente définitif de Greenwood dévoilé

OM12 juil. , 18:30
parGuillaume Conte
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L'OM et Fenerbahçe ont trouvé un accord pour le transfert de Mason Greenwood. Les détails chiffrés sont désormais confirmés.
L’accord était en vue depuis quelques jours, mais désormais, tout est bouclé entre les différentes parties pour l’avenir de Mason Greenwood. Ce ne sera ni l’Atlético de Madrid, ni l’AS Roma qui avait très tôt un accord accord avec le joueur, mais bien Fenerbahçe le futur club de l'ailier de l'OM.
La presse européenne confirme que la transaction est en cours de finalisation, et que l’Anglais pourra rejoindre la Turquie la semaine prochaine afin d’y être accueilli chaleureusement comme il en est de coutume, et signer ensuite son futur contrat.

L'OM va récupérer 27 ME au total

Selon les informations d’Alfredo Pedulla, confirmées par plusieurs journalistes ou insiders, le véritable montant de l’opération sera de 45 millions d’euros cash, et des bonus pouvant grimper jusqu’à 8 millions d’euros au maximum. Une opération en théorie à 53 millions d’euros, mais qui ne ramènera donc que 45 millions d’euros. Dans les caisses de l’OM, cela ne laissera donc que 27 millions d’euros incompressibles, après la part de 40 % du transfert qui revient à Manchester United et à Getafe.
Bien peu pour l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1, encore jeune, souvent décisif, et qui avait été acheté pour 26 millions d’euros en 2027 à Manchester United. Mais forcés de vendre rapidement un joueur au gros salaire, les dirigeants marseillais n’ont pas eu beaucoup de choix, et l’absence de candidats anglais n’a pas permis de faire monter les enchères. Selon La Provence, il se murmure même que ce départ, avec l’économie de salaire et le montant touché, ne suffirait même pas à permettre à Grégory Lorenzi de recruter un joueur cet été. Il faudra en effet au moins un autre départ pour que la DNCG autorise à recruter. Seule bonne nouvelle, la vente d’Hamed Junior Traoré, ou du moins son départ en prêt avec option d’achat, est aussi en bonne voie vers le Genoa.
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c'est marrant d)interpreter les chiffres de maniere supericielles. si les 30% sont justes, ça ne peut concerner que la PV et non la vente. Et avec une clause à 25M et un acheteur comme l'ajax, il ne sera jamais vendu plus de 20M donc plus value 12M, 30% = 3,6M la moitié de ce que tu balances. Tu ne serais pas LFI par hasard ?

L'OL accélère pour un international marocain

Lyon devient comme Marseille à ramener 10 joueurs par an. Au milieu il y a déjà Tolisso, Morton, Bidstrup, Nartey et avec les recrutement de Ouedraogo à gauche et Kango + Kluivert en latéraux droit, tu peux mettre Abner et Maintland-Niles au milieu. Mangala et Tessman partiront.

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