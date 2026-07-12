OM : Lorenzi a une idée folle pour remplacer Greenwood

C'est déjà bien pour ce joueur surcoté.
On la bradé
On s'en fiche de cette Coupe du Monde.....il y aura quelqu'un qui dimanche soulèvera le Trophée de la Honte
c'est marrant d)interpreter les chiffres de maniere supericielles. si les 30% sont justes, ça ne peut concerner que la PV et non la vente. Et avec une clause à 25M et un acheteur comme l'ajax, il ne sera jamais vendu plus de 20M donc plus value 12M, 30% = 3,6M la moitié de ce que tu balances. Tu ne serais pas LFI par hasard ?
Lyon devient comme Marseille à ramener 10 joueurs par an. Au milieu il y a déjà Tolisso, Morton, Bidstrup, Nartey et avec les recrutement de Ouedraogo à gauche et Kango + Kluivert en latéraux droit, tu peux mettre Abner et Maintland-Niles au milieu. Mangala et Tessman partiront.
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