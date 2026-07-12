OM : Lorenzi a une idée folle pour remplacer Greenwood

L'OM dispose de moyens limités sur le marché des transferts. Mais le club phocéen pourrait tenter plusieurs coups bien sentis, notamment en Bundesliga.

L' Olympique de Marseille doit composer avec des ressources limitées cet été lors du mercato . Grégory Lorenzi a une certaine pression sur les épaules afin de renforcer l'effectif de Bruno Genesio. La saison prochaine, les pensionnaires du Stade Vélodrome disputeront notamment la Ligue Europa, une compétition qui générera des revenus supplémentaires, surtout en cas de beau parcours. Genesio souhaite pouvoir compter sur l'effectif le plus compétitif possible pour atteindre ses objectifs.

Compte tenu des contraintes financières, l'OM devra réaliser des opérations intelligentes, notamment sous la forme de prêts ou de transferts avec paiements échelonnés. Du côté de Leipzig, un profil plaît particulièrement aux dirigeants marseillais.

Bakayoko, la belle idée du mercato de l'OM ?

Selon les informations de Valentin Gds, qui collabore notamment avec le site Football Club de Marseille, le club phocéen a activé la piste menant à Johan Bakayoko. L'ailier belge est considéré comme le remplaçant idéal de Mason Greenwood, qui se dirige vers un départ à Fenerbahçe ou à l'Atlético de Madrid. En manque de temps de jeu à Leipzig, le joueur pourrait être séduit par l'idée de relever un nouveau défi, d'autant plus dans un club comme l'OM.

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Pour parvenir à ses fins, l'Olympique de Marseille envisagerait de proposer un prêt avec option d'achat. Mais avant cela, le club devra probablement réaliser des ventes. Le départ de Greenwood ne suffira pas à lui seul à financer cette opération. Quoi qu'il en soit, recruter un joueur du profil de Bakayoko représenterait un joli coup pour l'OM, qui pourrait miser sur un jeune talent désireux de relancer sa carrière au plus haut niveau. Les prochaines heures vont permettre d'en savoir davantage sur ce dossier, alors que le départ de Greenwood semble se rapprocher de plus en plus.