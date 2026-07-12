Le PSG tenté par cette star japonaise de Serie A

Le PSG tenté par cette star japonaise de Serie A

PSG12 juil. , 15:30
parClaude Dautel
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Le PSG a un effectif conséquent qui permet à Luis Enrique de gérer son effectif sur plusieurs compétitions, sauf au poste de gardien de but. Au moment où le nom de Diogo Costa est évoqué à Paris, une autre piste se profile.
Entre un Lucas Chevalier qui a été décevant quand il a eu sa chance, mais semble vouloir rester au PSG, et un Matvei Safonov, qui a fait le travail cette saison mais suscite quand même des interrogations, le Paris Saint-Germain pourrait choisir une autre voie. Ces dernières semaines, c'est le nom du gardien de but international portugais du FC Porto qui a circulé dans les bureaux des doubles champions d'Europe. Cependant, Diogo Costa est très cher, et un an après avoir dépensé 40 millions d'euros pour faire venir Chevalier de Lille, le PSG peut hésiter à lâcher encore plus afin de s'offrir Diogo Costa. Ce dimanche, Yvonne Alessandro, journaliste pour TMW, révèle que le Paris Saint-Germain a un oeil sur Zion Suzuki.

Suzuki en pole au PSG ?

Gardien de but de Parme, et de l'équipe du Japon avec qui il a participé au Mondial, le colosse né aux États-Unis est sur les tablettes de nombreux clubs, dont la Juventus. Même si sa saison a été en partie gâchée par une fracture de la maison, Zion Suzuki est revenu en forme au moment opportun, puisqu'il était titulaire avec le Japon lors du Mondial. Éliminé avec ses coéquipiers nippons par le Brésil, après un gros match, le gardien de but de 23 ans a encore quatre ans de contrat avec le club de Parme, mais il pourrait être transféré dès cet été moyennant un prix supérieur à 20 millions d'euros.
Selon la journaliste italienne, alors que la Juventus voulait faire le forcing dans ce dossier, la présence du Paris Saint-Germain a refroidi les dirigeants du club piémontais. La Juventus le sait, si le PSG veut s'offrir Zion Suzuki, alors elle n'aura pas réellement d'arguments à opposer à l'attractivité sportive et financière des champions d'Europe en titre. Du côté de Parme, on s'attend visiblement à un départ du gardien de but international japonais, puisque Giovanni Daffara vient de signer.
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C est du favoritisme a l argentine ils veulent que messi batte des records en gagnant 2 fois affilié la coupe du monde meme le président de la FIFA est pourri....

L'Argentine doit gagner le Mondial, la Suisse écoeurée par l'arbitrage

Honteux et scandaleux mais finalement dans la lignée de ce qu'on voit depuis le début de la compétition. J'ai tout de même hâte de voir de quelle manières ils atteindront la finale et la gagneront (puisqu'on est d'accord maintenant pour dire que c'est acté) face aux premières équipes du top 10 FIFA qu'ils affronteront.

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Le cas Embolo est vraiment problématique. Si cette déformation d'un cas d'utilisation de la VAR se tenait, alors la VAR de France-Paraguay aurait dû alerter l'arbitre pour qu'il annule le jaune de Olise pour le mettre à Galarza. Mais même l'appel du staff français a été rejeté, donc on peut en déduire que cette vision élargie de ce qu'est une "erreur d'identification d'un joueur" n'est pas caduque. Donc que la VAR est intervenu en dehors de ses compétences pour faire sanctionner Embolo.

Le PSG tenté par cette star japonaise de Serie A

Diogo Costa ? Svilar ? c'est pas mieux ? Apres tout dépend ce qu'on recherche, au pire à 20M on prend pas un gros risque. pourquoi pas, et qui sait ? peut etre une surprise. Si seulement il éxistait un Regen de mon gardien coup de coeur de quand j'ai commencé a supporter le PSG (Bernard Lama) capable de s'envoler, d'aller chercher des frappes en lucarne, explosif à jaillir dans les pieds et jouer tres haut. je signe direct !

La Juventus rajoute 6 ME, le PSG en a marre

50 M en prêt avec OA obligatoire ou 45 M sec, marre de ces radins. Ils nous ont bien baladé il y a 2 ans on se fera pas avoir à nouveau.

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