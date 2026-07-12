Openda à l’OL, il va falloir feinter

Openda à l’OL, il va falloir feinter

OL12 juil. , 16:30
parGuillaume Conte
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L'OL rêve clairement de Loïs Openda pour en faire son avant-centre titulaire cette saison. Il va falloir être malin dans ce dossier où les clubs anglais font peur.
Paulo Fonseca l’a répété encore ce week-end, il veut un attaquant expérimenté pour les prochaines semaines, afin de répondre présent pour les grosses échéances qui arrivent. « On a besoin d’un attaquant de métier en vue du barrage de ligue des champions », a fait savoir l’entraîneur portugais. Ses dirigeants à l’OL, qui ont déjà fait de gros efforts pour renforcer l’équipe cet été, vont devoir mettre un dernier coup de collier.

Fonseca met la pression, l'OL prend son temps

L’idéal serait de parvenir à faire signer Loïs Openda, qui connait la Ligue 1 et la Coupe d’Europe, et s’embourbe actuellement à la Juventus. Le club turinois est d’accord pour le laisser partir cet été, mais les négociations promettent d’être compliquées. Une demi-douzaine de clubs sont sur les rangs, dont Coventry et Leeds en Premier League, en plus de Lens en France notamment.
L’OL n’a pour le moment pas les moyens de faire une offre solide. Ce ne sera jamais le cas pour un transfert, mais selon Tuttosport, la Juventus veut au moins un prêt avec option d’achat pour céder son attaquant belge à un prix capable de lui permettre de rentrer dans ses frais.
L’idée pour le moment est de faire patienter ce dossier, car l’OL espère une autre vente, comme celle de Pavel Sulc, pour avoir ensuite les moyens de faire une offre correcte à la Juventus. Le meilleur moyen de gagner du temps sera probablement de feinter, et de convaincre Openda de son importance dans le futur projet lyonnais. De quoi faire hésiter le joueur, qui sait que l’OL est capable de lui fournir une place de titulaire en attaque, ce qui ne serait pas le cas en Premier League par exemple. Mais comme les clubs anglais ont plus de moyens financiers, il faudra espérer qu’une offre hors-norme ne tombe pas dans les prochains jours pour garder le dossier Openda au chaud.
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L'Argentine doit gagner le Mondial, la Suisse écoeurée par l'arbitrage

Honteux et scandaleux mais finalement dans la lignée de ce qu'on voit depuis le début de la compétition. J'ai tout de même hâte de voir de quelle manières ils atteindront la finale et la gagneront (puisqu'on est d'accord maintenant pour dire que c'est acté) face aux premières équipes du top 10 FIFA qu'ils affronteront.

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Diogo Costa ? Svilar ? c'est pas mieux ? Apres tout dépend ce qu'on recherche, au pire à 20M on prend pas un gros risque. pourquoi pas, et qui sait ? peut etre une surprise. Si seulement il éxistait un Regen de mon gardien coup de coeur de quand j'ai commencé a supporter le PSG (Bernard Lama) capable de s'envoler, d'aller chercher des frappes en lucarne, explosif à jaillir dans les pieds et jouer tres haut. je signe direct !

La Juventus rajoute 6 ME, le PSG en a marre

50 M en prêt avec OA obligatoire ou 45 M sec, marre de ces radins. Ils nous ont bien baladé il y a 2 ans on se fera pas avoir à nouveau.

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