Openda à l’OL, il va falloir feinter

L'OL rêve clairement de Loïs Openda pour en faire son avant-centre titulaire cette saison. Il va falloir être malin dans ce dossier où les clubs anglais font peur.

Paulo Fonseca l’a répété encore ce week-end, il veut un attaquant expérimenté pour les prochaines semaines, afin de répondre présent pour les grosses échéances qui arrivent. « On a besoin d’un attaquant de métier en vue du barrage de ligue des champions », a fait savoir l’entraîneur portugais. Ses dirigeants à l’OL, qui ont déjà fait de gros efforts pour renforcer l’équipe cet été, vont devoir mettre un dernier coup de collier.

Fonseca met la pression, l'OL prend son temps

L’idéal serait de parvenir à faire signer Loïs Openda, qui connait la Ligue 1 et la Coupe d’Europe, et s’embourbe actuellement à la Juventus. Le club turinois est d’accord pour le laisser partir cet été, mais les négociations promettent d’être compliquées. Une demi-douzaine de clubs sont sur les rangs, dont Coventry et Leeds en Premier League, en plus de Lens en France notamment.

L’OL n’a pour le moment pas les moyens de faire une offre solide. Ce ne sera jamais le cas pour un transfert, mais selon Tuttosport, la Juventus veut au moins un prêt avec option d’achat pour céder son attaquant belge à un prix capable de lui permettre de rentrer dans ses frais.

L’idée pour le moment est de faire patienter ce dossier, car l’OL espère une autre vente, comme celle de Pavel Sulc, pour avoir ensuite les moyens de faire une offre correcte à la Juventus. Le meilleur moyen de gagner du temps sera probablement de feinter, et de convaincre Openda de son importance dans le futur projet lyonnais. De quoi faire hésiter le joueur, qui sait que l’OL est capable de lui fournir une place de titulaire en attaque, ce qui ne serait pas le cas en Premier League par exemple. Mais comme les clubs anglais ont plus de moyens financiers, il faudra espérer qu’une offre hors-norme ne tombe pas dans les prochains jours pour garder le dossier Openda au chaud.