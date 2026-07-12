TV : France - Espagne, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

TV : France - Espagne, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Equipe de France12 juil. , 20:30
parHadrien Rivayrand
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L'équipe de France jouera sa place en finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne ce mardi. Un choc très attendu par les fans et les observateurs du ballon rond.

Quelle heure pour France - Espagne ?

Les Bleus de Didier Deschamps ont l'occasion de se qualifier pour une troisième finale de Coupe du monde consécutive en cas de victoire face à l'Espagne. L'équipe de France partira légèrement favorite face aux champions d'Europe, qui ambitionnent eux aussi de marquer les esprits.
Ce choc XXL entre la France et l'Espagne se disputera le 14 juillet 2026 à 21 heures à l'AT&T Stadium d'Arlington, dans la banlieue de Dallas.

Sur quelles chaînes suivre France - Espagne ?

Cette rencontre promet d'être l'un des matchs les plus suivis de l'histoire du football français. Elle sera notamment diffusée en clair sur M6. beIN Sports 1 retransmettra également cette affiche très attendue entre la France et l'Espagne.

Les compositions probables de France - Espagne

L'équipe de France aura l'occasion de marquer les esprits ce mardi en Coupe du monde. La possibilité de disputer une troisième finale consécutive dans un Mondial représente un immense enjeu. Les Bleus pourront notamment compter sur une attaque en grande forme.
Après avoir facilement éliminé le Maroc, les hommes de Didier Deschamps devront toutefois se méfier d'une Espagne également ambitieuse, qui vise un nouveau sacre dans un Mondial. La France pourra une nouvelle fois s'appuyer sur son quatuor offensif pour tenter de faire tomber la Roja.

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La composition probable de la France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouaméni (ou Koné), Rabiot - Dembélé, Olise, Doué (ou Barcola) - Mbappé
De son côté, l'Espagne reste sur deux victoires face aux Bleus lors de leurs dernières confrontations et abordera cette rencontre avec confiance. La Roja souhaite enchaîner avec un deuxième titre majeur consécutif après son sacre à l'Euro 2024. Les Espagnols ont néanmoins souffert lors de leurs matchs face au Portugal et à la Belgique et devront élever leur niveau de jeu pour atteindre la finale.
La composition probable de l'Espagne : Unai Simón - Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri (ou Fabián Ruiz) - Yamal, Dani Olmo, Baena - Oyarzabal

World Cup

CalendrierRésultats

Group A

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Mexique logo
Mexique
93300606
2Afrique du Sud logo
Afrique du Sud
4311123-1
3Korea Republic logo
Korea Republic
3310223-1
4République tchèque logo
R. tchèque
1301226-4

Group B

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Suisse logo
Suisse
73210734
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Canada
43111835
3Bosnie-Herzégovine logo
Bosnie-Herzégovine
4311156-1
4Qatar logo
Qatar
13012210-8

Group C

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Brésil logo
Brésil
73210716
2Maroc logo
Maroc
73210633
3Écosse logo
Écosse
3310214-3
4Haïti logo
Haïti
0300328-6

Group D

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1États-Unis logo
États-Unis
63201844
2Australie logo
Australie
43111220
3Paraguay logo
Paraguay
4311124-2
4Türkiye logo
Türkiye
3310235-2

Group E

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Allemagne logo
Allemagne
632011046
2Côte d'Ivoire logo
Côte d'Ivoire
63201422
3Équateur logo
Équateur
43111220
4Curacao logo
Curacao
1301219-8

Group F

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Pays-Bas logo
Pays-Bas
732101046
2Japon logo
Japon
53120734
3Suède logo
Suède
43111770
4Tunisie logo
Tunisie
03003212-10

Group G

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Belgique logo
Belgique
53120624
2Égypte logo
Égypte
53120532
3Iran logo
Iran
33030330
4Nouvelle-Zélande logo
Nouvelle-Zélande
13012410-6

Group H

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Espagne logo
Espagne
73210505
2Cape Verde Islands logo
Cape Verde Islands
33030220
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Uruguay
2302134-1
4Arabie saoudite logo
Arabie saoudite
2302115-4

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1France logo
France
933001028
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Sénégal
33102862
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03003112-11

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Argentine
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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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73210413
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Portugal
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Congo DR
43111431
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73210624
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0300304-4
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