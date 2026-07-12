TV : France - Espagne, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

L'équipe de France jouera sa place en finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne ce mardi. Un choc très attendu par les fans et les observateurs du ballon rond.

Quelle heure pour France - Espagne ?

Les Bleus de Didier Deschamps ont l'occasion de se qualifier pour une troisième finale de Coupe du monde consécutive en cas de victoire face à l'Espagne. L'équipe de France partira légèrement favorite face aux champions d'Europe, qui ambitionnent eux aussi de marquer les esprits.

Ce choc XXL entre la France et l'Espagne se disputera le 14 juillet 2026 à 21 heures à l'AT&T Stadium d'Arlington, dans la banlieue de Dallas.

Sur quelles chaînes suivre France - Espagne ?

Cette rencontre promet d'être l'un des matchs les plus suivis de l'histoire du football français. Elle sera notamment diffusée en clair sur M6. beIN Sports 1 retransmettra également cette affiche très attendue entre la France et l'Espagne.

Les compositions probables de France - Espagne

L'équipe de France aura l'occasion de marquer les esprits ce mardi en Coupe du monde. La possibilité de disputer une troisième finale consécutive dans un Mondial représente un immense enjeu. Les Bleus pourront notamment compter sur une attaque en grande forme.

Après avoir facilement éliminé le Maroc, les hommes de Didier Deschamps devront toutefois se méfier d'une Espagne également ambitieuse, qui vise un nouveau sacre dans un Mondial. La France pourra une nouvelle fois s'appuyer sur son quatuor offensif pour tenter de faire tomber la Roja.

La composition probable de la France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouaméni (ou Koné), Rabiot - Dembélé, Olise, Doué (ou Barcola) - Mbappé

De son côté, l'Espagne reste sur deux victoires face aux Bleus lors de leurs dernières confrontations et abordera cette rencontre avec confiance. La Roja souhaite enchaîner avec un deuxième titre majeur consécutif après son sacre à l'Euro 2024. Les Espagnols ont néanmoins souffert lors de leurs matchs face au Portugal et à la Belgique et devront élever leur niveau de jeu pour atteindre la finale.

La composition probable de l'Espagne : Unai Simón - Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri (ou Fabián Ruiz) - Yamal, Dani Olmo, Baena - Oyarzabal