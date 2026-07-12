L'OL accélère pour un international marocain
Ali Maamar

L'OL accélère pour un international marocain

OL12 juil. , 18:00
parHadrien Rivayrand
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L'OL est encore loin d'en avoir terminé avec son mercato. Les Gones ciblent notamment l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain, qui pourrait bien se trouver dans le championnat belge.
À Lyon, on prépare progressivement les prochaines échéances. Le club doit notamment se tourner vers le début de la Ligue 1, mais aussi vers le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. D'ici là, l'OL devra encore se renforcer sur le marché des transferts. Les Gones ont déjà réalisé plusieurs mouvements intéressants, mais souhaitent désormais se concentrer sur l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain. Le club rhodanien pourrait bien trouver son bonheur en Belgique, du côté d'Anderlecht.

Une pépite marocaine bientôt à l'OL ? 

Selon les informations du compte X Actu Foot Maroc, l'OL est en effet intéressé par le profil d'Ali Maamar. Des contacts auraient déjà eu lieu entre les différentes parties afin d'évoquer un éventuel transfert du joueur de 21 ans. En cas d'arrivée à l'Olympique Lyonnais, Maamar pourrait donc découvrir la Ligue des champions.
À noter qu'en plus de l'OL, Twente est également sur les rangs pour recruter le natif de Bruxelles, qui est champion du monde U20 avec le Maroc et a même une sélection chez les Lions de l'Atlas. Sous contrat avec Anderlecht jusqu'en juin 2029, Ali Maamar pourrait être disponible contre un montant estimé à près de 3 millions d'euros cet été. À Lyon désormais de trouver les bons arguments pour convaincre le joueur et son club de boucler un transfert qui a tout de la bonne affaire sur le papier.

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Paulo Fonseca souhaite attirer de jeunes joueurs ambitieux, prêts à franchir un cap et à s'imposer au plus haut niveau. Ali Maamar correspond parfaitement à ce profil. Le milieu belgo-marocain rêve grand et pourrait rendre de précieux services à un Olympique Lyonnais qui aura un calendrier particulièrement chargé la saison prochaine. Affaire à suivre pour un joueur qui est plus que jamais proche d'un départ d'Anderlecht.
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c'est marrant d)interpreter les chiffres de maniere supericielles. si les 30% sont justes, ça ne peut concerner que la PV et non la vente. Et avec une clause à 25M et un acheteur comme l'ajax, il ne sera jamais vendu plus de 20M donc plus value 12M, 30% = 3,6M la moitié de ce que tu balances. Tu ne serais pas LFI par hasard ?

L'OL accélère pour un international marocain

Lyon devient comme Marseille à ramener 10 joueurs par an. Au milieu il y a déjà Tolisso, Morton, Bidstrup, Nartey et avec les recrutement de Ouedraogo à gauche et Kango + Kluivert en latéraux droit, tu peux mettre Abner et Maintland-Niles au milieu. Mangala et Tessman partiront.

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