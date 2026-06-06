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Emmanuel Mbemba

Arsenal prend sa revanche, le PSG devient fou

PSG06 juin , 10:40
parHadrien Rivayrand
4
Le PSG est plus que jamais au travail en vue du mercato estival. Le club de la capitale pourrait notamment voir partir Emmanuel Mbemba.
Le Paris Saint-Germain est sur un petit nuage depuis son deuxième sacre consécutif en Ligue des champions. Luis Campos n'a toutefois pas perdu de temps et a déjà relancé les dossiers du prochain mercato. De nombreux mouvements sont attendus, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs.
Chez les jeunes, un défenseur est notamment proche de quitter la capitale : Emmanuel Mbemba. Capitaine du PSG lors de la dernière finale de la Coupe Gambardella, le jeune joueur arrive en fin de contrat dans quelques jours. Et les opportunités ne manquent pas pour la suite de sa carrière.

Mbemba, direction l'Angleterre ? 

Comme l'a rapporté Le Parisien ces dernières heures, le Paris FC s'intéresse de près à son profil. Mais le club francilien n'est pas seul sur le dossier puisque Arsenal est également à l'affût. Les Gunners lui ont déjà transmis une offre après l'avoir supervisé à plusieurs reprises la saison dernière.
À noter que Mbemba ne dispose pas encore du nombre de points requis pour obtenir immédiatement un permis de travail en Angleterre. Il pourrait donc être prêté dans un premier temps avant de rejoindre Arsenal. Dans ce contexte, le Paris FC pourrait revenir à la charge et accueillir le joueur pour quelques mois.

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Reste à savoir si le PSG a réellement abandonné l'idée de le conserver. Le double champion d'Europe peut encore lui proposer un premier bon contrat professionnel afin de le convaincre de poursuivre l'aventure à Paris. Néanmoins, la tendance semble clairement orientée vers un départ.
Si Arsenal n'a pas réussi à remporter la Ligue des champions cette saison, le club londonien pourrait néanmoins prendre sa revanche en s'attachant les services de l'un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du Paris Saint-Germain. Une opération qui serait loin d'être anodine pour les Gunners.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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