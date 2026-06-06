Arsenal prend sa revanche, le PSG devient fou

Le PSG est plus que jamais au travail en vue du mercato estival. Le club de la capitale pourrait notamment voir partir Emmanuel Mbemba.

Le Paris Saint-Germain est sur un petit nuage depuis son deuxième sacre consécutif en Ligue des champions. Luis Campos n'a toutefois pas perdu de temps et a déjà relancé les dossiers du prochain mercato. De nombreux mouvements sont attendus, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs.

Chez les jeunes, un défenseur est notamment proche de quitter la capitale : Emmanuel Mbemba. Capitaine du PSG lors de la dernière finale de la Coupe Gambardella, le jeune joueur arrive en fin de contrat dans quelques jours. Et les opportunités ne manquent pas pour la suite de sa carrière.

Mbemba, direction l'Angleterre ?

Comme l'a rapporté Le Parisien ces dernières heures, le Paris FC s'intéresse de près à son profil. Mais le club francilien n'est pas seul sur le dossier puisque Arsenal est également à l'affût. Les Gunners lui ont déjà transmis une offre après l'avoir supervisé à plusieurs reprises la saison dernière.

À noter que Mbemba ne dispose pas encore du nombre de points requis pour obtenir immédiatement un permis de travail en Angleterre. Il pourrait donc être prêté dans un premier temps avant de rejoindre Arsenal. Dans ce contexte, le Paris FC pourrait revenir à la charge et accueillir le joueur pour quelques mois.

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Reste à savoir si le PSG a réellement abandonné l'idée de le conserver. Le double champion d'Europe peut encore lui proposer un premier bon contrat professionnel afin de le convaincre de poursuivre l'aventure à Paris. Néanmoins, la tendance semble clairement orientée vers un départ.

Si Arsenal n'a pas réussi à remporter la Ligue des champions cette saison, le club londonien pourrait néanmoins prendre sa revanche en s'attachant les services de l'un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du Paris Saint-Germain. Une opération qui serait loin d'être anodine pour les Gunners.