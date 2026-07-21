EdF : Le staff de Zidane, des surprises et un cas sulfureux

Zinedine Zidane va prendre le pouvoir en équipe de France, pour au moins quatre ans. La divulgation de son staff a déjà débuté.

Sans emploi dans le football depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane a eu le temps de préparer son grand retour à la tête de l’équipe de France comme sélectionneur. Ce sera effectif dans quelques jours désormais, Didier Deschamps ayant quitté les Bleus avec une pointe de rage en voyant que le tapis rouge était déroulé de longue date à Zizou, qui n’est pas son meilleur ami dans le football. Mais voilà cinq ans que Zidane prépare cette arrivée, et son contrat jusqu’en 2030 va être signé dans les prochains jours.

Le Ballon d’Or 1998 entend bien renouveler la totalité du staff de l’équipe de France, pour démarrer sur de nouvelles bases, et L’Equipe a étudié l’imposant staff que Zizou va mettre en place. Nombre de ses adjoints seront de sa garde rapprochée, et des éléments qui ont, comme lui, attendu sagement que la place se libère pour venir à Clairefontaine.

Ses adjoints

Aucun doute sur la composition de ses adjoints principaux, ce sera son ami cannois David Bettoni, qui l’a suivi dans toutes ses aventures et a tenté une carrière solo sans réussite. Comme au Real, Zidane gardera Hamidou Msaidie comme second assistant. Sans poste depuis 2021, le Franco-Comorien possède la capacité de gérer de nombreux aspects d’un groupe, avec le coté physique, physiologique, vidéo, psychologique et tactique. Pour compléter ce staff technique, Zidane pense à Fabien Barthez pour être auprès des gardiens, et Bernard Diomède et Stéphane Planque sont pressentis pour le domaine technique et analyse.

Physique et médecins

Concernant la préparation athlétique, Zidane veut Grégory Dupont, actuellement directeur du football au Red Star, aux commandes. Le médecin chef sera Hervé Collado, qui a notamment oeuvré avec l’équipe de France féminine. Ce dernier sera chargé de concocter une équipe de médecins et kinés pour le staff médical.

Data, sécurité et communication

Zidane a aussi déjà ses idées pour les responsables des médias, de la communication et des datas. Des cellules où plusieurs femmes sont pressenties pour occuper des postes importants. Pour la sécurité, le futur sélectionneur aimerait pouvoir compter sur Mohamed Sanhadji, mais son dossier reste complexe en raison de sa mise à l’écart, puis sa réintégration à la demande des joueurs, pour un don en liquide fait par Mbappé en 2022 après la Coupe du monde, qui avait fait tiquer la FFF. Un homme proche de Zidane et de Mbappé dont la Fédération voudrait se défaire, mais avec de tels soutiens, Sanhadji a de grandes chances de continuer une aventure avec les Bleus débutée en 2004.