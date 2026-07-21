Un nouveau départ validé, l’OL liquide son effectif

Un nouveau départ validé, l’OL liquide son effectif

OL21 juil. , 9:40
parGuillaume Conte
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Le mercato de l'OL part très fort dans le sens des départs pour ses jeunes joueurs, avec trois éléments écartés par Paulo Fonseca qui vont trouvé preneurs.
Paulo Fonseca avait prévenu dès le début de la préparation, certains jeunes joueurs ont beau avoir signé un contrat professionnel avec l’OL récemment, ils n’ont pas forcément une place assurée dans l’effectif. En conséquence, les départs commencent à se multiplier pour quelques produits du centre de formation. C’est le cas d’Enzo Molebe, qui avait eu sa chance avec les pros l’an dernier avant d’être prêté à Montpellier, et qui va tenter de s’imposer à Nice cette saison. Daryll Benlahlou a pris la direction de Montpellier pour essayer de suivre la même trajectoire que son coéquipier, alors que Paulo Fonseca avait prévenu l’attaquant qu’il n’y aurait pas de place pour lui cette saison.
Et selon le compte Borgia OL Académie, qui suit de près les évènements autour des jeunes lyonnais, les départs vont continuer chez les jeunes professionnels. C’est désormais Tiago Gonçalves, qui possède encore deux ans de contrat, qui est invité à se trouver un nouveau club. Le Franco-Portugais a fait toute sa formation à Lyon, et le milieu de terrain a même joué 43 minutes en Europa League la saison dernière. Mais il n’a pas convaincu l’entraineur lyonnais et se cherche désormais un nouveau point de chute.
Il peut très bien choisir de rester en France et essayer de s’imposer en Ligue 2 ou dans la nouvelle Ligue 3, ou bien essayer de s’imposer dans un pays voisin comme la Belgique ou le Portugal. L’écrémage continue donc à l’OL, où même pour ses équipes U19, sa réserve ou la Youth League, il faut laisser de la place aux talents encore plus jeunes qui arrivent.
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Mdr lol Quoi

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EN TOUT cas c est bien tu utilises Chat gpt pour te corriger. c est toujours nul et bête, mais c est comprehensible. bravo

EdF : La première surprise de Zidane pour métamorphoser la France

mdr alors deja dd ne mettais pas 3 recuperateurs de 2 tu as pas vu jouer le real sous zidane ca c'est une certitude

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Comme on a pu le voir ces equipes sont pretes physiquement .. faudra etre bien dedans pour eviter de passer a la trappe betement comme ca avait été le cas avec maribor

En pleine fête, l'Espagne invite Paredes à changer de sport

J'aurai tellement aimé le voir faire la même chose contre un mec comme Ibra :D :D

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