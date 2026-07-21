Un nouveau départ validé, l’OL liquide son effectif

Mdr lol Quoi
EN TOUT cas c est bien tu utilises Chat gpt pour te corriger. c est toujours nul et bête, mais c est comprehensible. bravo
mdr alors deja dd ne mettais pas 3 recuperateurs de 2 tu as pas vu jouer le real sous zidane ca c'est une certitude
Comme on a pu le voir ces equipes sont pretes physiquement .. faudra etre bien dedans pour eviter de passer a la trappe betement comme ca avait été le cas avec maribor
J'aurai tellement aimé le voir faire la même chose contre un mec comme Ibra :D :D
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#OL Comme pour Daryll Benlahlou, les agents de Tiago Gonçalvès (2007, fc 2028) travaille sur un prêt. Plusieurs pistes sont étudiées, L2, L3, Portugal et Belgique. @OL__Plus
Comme Enzo Molebe (vers Nice), Daryll Benlahlou (2006), non retenu par P. Fonseca pour la prépa, après avoir signé un contrat pro de trois ans en mai, se dirige également et logiquement vers un prêt. @OL__Plus