Argentine : De nouvelles images arrivent, Rodri frappé en traitre

Là entre Freddy Lyon et Lyonnais, t'as un bel échantillon de type qui connaissent que dalle au ballon....Donc si t'es marseillais , je serai toi ca me rassurerait de voir leur predictions!!
tu vas nous faire bien marrer… 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Sacré catin sur un terrain aussi , il faut quand meme le préciser non?!
👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
T’es pas près d’arrêter de bouffer ton seum
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Acabo de descubrir en una nueva toma que todo comienza por NAHUEL MOLINA 😂. Le da un golpe a Rodri cuando este pasa festejando, y cuando le pide explicaciones le empuja. Eric separa y tras esto es cuando llega Paredes fuera de sí a agredir a Eric por dos veces. Nahuel 😂
Tras analizar vídeos y perspectivas mi top de ratas argentinas es este: 🥇Paredes: cara de guapito y de ni siquiera haber pasado hambre de chico, pero compartimiento de absoluto psicópata desde el minuto 1. Salió a ordenar y logró lo contrario. Lo del final fue ya el epílogo.
🚨GRAVE - Jogador da Argentina deu um soco do estômago do jogador da Espanha após o final da partida, sem motivo nenhum