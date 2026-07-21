ICONSPORT_370399_0632

Argentine : De nouvelles images arrivent, Rodri frappé en traitre

Mondial 202621 juil. , 10:20
parGuillaume Conte
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Des images de la fin du match entre l'Espagne et l'Argentine continuent de faire réagir, notamment en Espagne où on s'étonne de l'impunité des officiels avec l'Argentine.
Si pressé de célébrer leurs buts et leur qualification au nez de leurs adversaires à chaque tour, les Argentins n’ont pas aimé voir l’Espagne s’imposer en finale de cette Coupe du monde. Leandro Paredes a été exclu pour ses coups sur Garcia et Gavi, même si le milieu de terrain n’en avait visiblement rien à faire. De nouvelles images montre que Molina a tout simplement décidé de frapper Rodri au coup de sifflet final, quand ce dernier a couru, sans aucune provocation, pour aller célébrer la victoire avec ses coéquipiers. Nahuel Molina, qui évolue à l’Atlético de Madrid, le premier club de Rodri, a en fait été l’élément déclencheur de l’altercation de fin de rencontre.
Des événements qui n’ont pour le moment que mollement fait réagir la FIFA, qui a fait savoir qu’une enquête était en cours sur les incidents de la fin de la rencontre. Il reste à savoir ce qui se serait passé si les joueurs espagnols avaient réagi aux nombreuses provocations argentines après la fin du match. Cela aurait pu devenir une bagarre générale géante bien triste pour l’image du football.

Lire aussi

L’agression honteuse de Paredes après la fin du matchL’agression honteuse de Paredes après la fin du match
En pleine fête, l'Espagne invite Paredes à changer de sportEn pleine fête, l'Espagne invite Paredes à changer de sport
Articles Recommandés
ICONSPORT_369352_0698
Foot Mondial

Vinicius Jr se refait le visage, les internautes sont choqués

ICONSPORT_369999_0116
OL

OL : Tagliafico demande son départ de Lyon

ICONSPORT_369129_0459 Digne
PSG

Digne signe au PSG, Luis Campos n'en voulait pas

ICONSPORT_370178_0169
OM

La colère gronde à Marseille, ils n’ont jamais vu ça

Fil Info

21 juil. , 13:00
Vinicius Jr se refait le visage, les internautes sont choqués
21 juil. , 12:40
OL : Tagliafico demande son départ de Lyon
21 juil. , 12:20
Digne signe au PSG, Luis Campos n'en voulait pas
21 juil. , 12:00
La colère gronde à Marseille, ils n’ont jamais vu ça
21 juil. , 11:51
Lassine Sinayoko rejoint le Paris FC jusqu’en 2029 (officiel)
21 juil. , 11:30
EdF : Le staff de Zidane, des surprises et un cas sulfureux
21 juil. , 11:00
OL : Textor part en vrille et réclame 350 ME à Michele Kang
21 juil. , 10:40
PSG : Chevalier a la dalle, Safonov reçoit un message
21 juil. , 10:00
L'Arabie Saoudite apporte une mauvaise nouvelle à l'OM

Derniers commentaires

La colère gronde à Marseille, ils n’ont jamais vu ça

Là entre Freddy Lyon et Lyonnais, t'as un bel échantillon de type qui connaissent que dalle au ballon....Donc si t'es marseillais , je serai toi ca me rassurerait de voir leur predictions!!

EdF : Le staff de Zidane, des surprises et un cas sulfureux

tu vas nous faire bien marrer… 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Tagliafico demande son départ de Lyon

Sacré catin sur un terrain aussi , il faut quand meme le préciser non?!

La colère gronde à Marseille, ils n’ont jamais vu ça

👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Tagliafico demande son départ de Lyon

T’es pas près d’arrêter de bouffer ton seum

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading