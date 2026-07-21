La colère gronde à Marseille, ils n’ont jamais vu ça

Zéro recrue à un mois de la reprise, l'inquiétude grimpe à Marseille devant l'été qu'est en train de vivre l'OM.

Les vacanciers sont prévenus, il reste une grosse semaine en juillet avant de passer au mois d’août. Et pour les supporters de l’OM , ce début d’été ressemble à un enfer. Empêtré par les décisions des instances françaises et européennes, le club provençal n’a pas bougé le petit doigt en juin. En juillet, c’est place aux ventes, et aucune recrue n’a eu lieu pour le moment. De quoi clairement déprimer les fans olympiens, habitués à des cadences bien différentes avec Pablo Longoaria, qui tentait de nombreux coups et achetait à tout va pendant l’été.

Sur les réseaux sociaux, on commence à sérieusement s’inquiéter face à cet immobilisme. Surtout que le championnat va bien reprendre ses droits au mois d’août, et que l’OM présente tout de même un 11 de départ qui ne fait pas très peur. Alors que d’autres départs sont prévus. « Au 21 juillet, l’OM est le seul club avec le PSG à n’avoir recruté aucun joueur. Très peur ici », lance un internaute qui s’étonne que cela ne bouge pas plus. « De mémoire, je crois que c’est la première année de ma vie de supporters de l’OM, où je ne vois absolument aucune rumeur/info un 21 juillet, et zéro signature », annonce Le Comptoir Olympien.

A un mois de la reprise, la composition de l’effectif de l’OM a de quoi faire trembler ceux qui rêvent toujours de voir leur équipe enflammer le Vélodrome. Et ce n’est pas un hasard si la campagne d’abonnement a débuté plus timidement que d’habitude. Les recrues aident en général à faire vendre un peu de rêve et à inciter les gens à aller au stade. Ce n’est pas dans la politique de Stéphane Richard, qui fidèle aux instructions de son patron Frank McCourt, ne cherche pour le moment qu’à vendre.