La colère gronde à Marseille, ils n’ont jamais vu ça

Là entre Freddy Lyon et Lyonnais, t'as un bel échantillon de type qui connaissent que dalle au ballon....Donc si t'es marseillais , je serai toi ca me rassurerait de voir leur predictions!!
tu vas nous faire bien marrer… 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Sacré catin sur un terrain aussi , il faut quand meme le préciser non?!
👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
T’es pas près d’arrêter de bouffer ton seum
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Nous sommes le 21 juillet, et il n'y a même pas l'ombre d'une rumeur évoquant un intérêt de l'OM pour un joueur à recruter !
Qu’on ai quasi pas d’argent pour recruter ça me va,ça me dérange pas de devoir recruter malin et intelligemment Mais il s’agirait d’avancer un jour… La L1 reprend dans un mois,il faut vendre encore la moitié de l’effectif et il ya eu aucune recrue… Infernal #TeamOM #MercatOM