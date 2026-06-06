PSG : Lucas Hernandez va détester la future recrue

Passion, absolument, mais Marseille n'a pas le monopole de la connaissance.
Mdr les gars ils sont juste en train de bronzer... Si tu souffres du soleil, tu te mets à l'ombre.
Pauvre cloche, je suis supporter Lyonnais. Pose-toi la question pourquoi les enfants marseillais achètent des maillots parisiens.
La vérité éclatera le jour où L'OM sera racheté par les Saoudiens ! C'est prévu ! 😂😂
Franchement, nos arrières latéraux titulaires font pas rêver....WZE a droite tous les jours !!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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🔴🔵 Au moins un profil défensif visé, des départs programmés, le PSG est pleinement concentré sur le mercato d'été, alors que de nombreux joueurs ont rejoint leur sélection pour disputer le Mondial après le deuxième sacre du club en Ligue des champions. rmcsport.bfmtv.com/football/clubs…