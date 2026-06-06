PSG : Lucas Hernandez va détester la future recrue

Peu utilisé dans les grands matchs, Lucas Hernandez n’est pas certain de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le club de la capitale se prépare à recruter un joueur au profil similaire. Et si la direction parvient à ses fins, le Français risque d’intégrer la catégorie des indésirables.

Il faut s’attendre à des départs au Paris Saint-Germain cet été. Parmi les joueurs en manque de temps de jeu, certains ne seront pas retenus. Comme l’attaquant portugais Gonçalo Ramos, condamné à jouer les doublures d’Ousmane Dembélé, le milieu sud-coréen Kang-in Lee obtiendra un bon de sortie en cas d’offre jugée satisfaisante. Et les deux cibles de l’Atlético Madrid ne seront pas les seules dans cette situation.

Les informations publiées par RMC laissent penser que Lucas Hernandez (30 ans) fera lui aussi partie des potentiels partants. D’après nos confrères, le club de la capitale va tenter de recruter un défenseur polyvalent. L’idée serait d’offrir à Luis Enrique un joueur capable d’évoluer en charnière centrale et au poste de latéral gauche. La description rappelle étrangement le profil du Français qui a de quoi s’interroger sur son avenir au Paris Saint-Germain. Cette saison, le frère de Theo Hernandez a bénéficié d’un faible temps de jeu.

Ça sent la fin pour Lucas Hernandez

L’ancien joueur du Bayern Munich est essentiellement sorti du banc en Ligue 1 lorsque Luis Enrique a opéré des rotations dans son onze. Quant aux principaux rendez-vous, Lucas Hernandez n’a pas débuté un seul match de Ligue des Champions cette saison. Malgré sa polyvalence et la confiance du sélectionneur Didier Deschamps, l’international tricolore n’a jamais représenté une menace pour les titulaires. Il est vrai que le défenseur sous contrat jusqu’en 2028 évolue très loin de son meilleur niveau. Sa rupture du ligament croisé d’un genou en mai 2024 l’avait à nouveau freiné dans son élan. Deux ans plus tard, il ne serait pas étonnant que le Paris Saint-Germain lui montre la sortie.