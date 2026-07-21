Lassine Sinayoko rejoint le Paris FC jusqu’en 2029 (officiel)

Lassine Sinayoko est désormais un joueur du Paris FC. Le club de la capitale a officialisé son arrivée ce mardi en provenance de l’AJ Auxerre, contre un chèque estimé à environ 10 millions d’euros.

Une très belle opération pour les Parisiens, qui ont déjà recruté Pablo Pagis en provenance du FC Lorient cet été. Sinayoko est désormais lié au Paris FC jusqu’en juin 2029.