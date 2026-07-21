Lassine Sinayoko rejoint le Paris FC jusqu’en 2029 (officiel)

Là entre Freddy Lyon et Lyonnais, t'as un bel échantillon de type qui connaissent que dalle au ballon....Donc si t'es marseillais , je serai toi ca me rassurerait de voir leur predictions!!
tu vas nous faire bien marrer… 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Sacré catin sur un terrain aussi , il faut quand meme le préciser non?!
👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
T’es pas près d’arrêter de bouffer ton seum
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𝐵𝑖𝑒𝑛𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑎̀ 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐿𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑒 🗼