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Sinayoko

Lassine Sinayoko rejoint le Paris FC jusqu’en 2029 (officiel)

Paris FC21 juil. , 11:51
parHadrien Rivayrand
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Lassine Sinayoko est désormais un joueur du Paris FC. Le club de la capitale a officialisé son arrivée ce mardi en provenance de l’AJ Auxerre, contre un chèque estimé à environ 10 millions d’euros.
Une très belle opération pour les Parisiens, qui ont déjà recruté Pablo Pagis en provenance du FC Lorient cet été. Sinayoko est désormais lié au Paris FC jusqu’en juin 2029.
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Là entre Freddy Lyon et Lyonnais, t'as un bel échantillon de type qui connaissent que dalle au ballon....Donc si t'es marseillais , je serai toi ca me rassurerait de voir leur predictions!!

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tu vas nous faire bien marrer… 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Sacré catin sur un terrain aussi , il faut quand meme le préciser non?!

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👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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T’es pas près d’arrêter de bouffer ton seum

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