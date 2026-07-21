OL : Textor part en vrille et réclame 350 ME à Michele Kang

OL : Textor part en vrille et réclame 350 ME à Michele Kang

OL21 juil. , 11:00
parHadrien Rivayrand
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L’OL a récemment été racheté par Michele Kang. Un rachat qui n’aurait visiblement pas été apprécié par John Textor, lequel a décidé de poursuivre en justice la native de Séoul.
Michele Kang nourrit de grandes ambitions pour l’OL et a récemment mis fin à l’ère John Textor. La femme d’affaires souhaite apporter davantage de stabilité et de rigueur à une institution qui est passée proche de la catastrophe il y a quelques mois. Kang a notamment repris l’Olympique Lyonnais pour près de 30 millions d’euros et est désormais l’actionnaire majoritaire du club, avec 87,8 % du capital. Une situation qui satisfait une partie des supporters lyonnais, même si certains ont encore du mal à accepter ce changement, à commencer par… John Textor.

Textor en guerre totale avec Kang

Selon les informations de Front Office Sports, l’ancien propriétaire de l’OL a en effet décidé de poursuivre Michele Kang en justice aux Etats-Unis. Il réclamerait 400 millions de dollars (350 ME) et l’accuserait de pratiques commerciales douteuses dans le cadre du rachat du club rhodanien.
D’après John Textor, la dirigeante américaine de 67 ans a mis en place un plan visant à fragiliser financièrement sa société de portefeuille afin de prendre le contrôle de l’Olympique Lyonnais à un prix largement réduit.

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Botafogo est également concerné par cette affaire puisque, selon Textor, Michele Kang a également cherché à démanteler le modèle de multi-propriété développé par Eagle Football et à remettre en cause son investissement de 275 millions de dollars (240 ME).
Le conflit entre les deux investisseurs semble désormais plus ouvert que jamais et ne devrait pas aider l’OL, qui cherche avant tout à retrouver de la stabilité et de la sérénité pour se reconstruire. Michele Kang dispose certainement d’arguments pour défendre ses intérêts, alors que John Textor reste fortement contesté dans plusieurs clubs qu’il a dirigés ou qu’il possède encore.
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