L'Arabie Saoudite apporte une mauvaise nouvelle à l'OM

L’OM est à la recherche d’opportunités à saisir sur le marché des transferts. Le club phocéen était notamment intéressé par Malang Sarr, qui ne rejoindra finalement pas Marseille.

L’Olympique de Marseille a du pain sur la planche cet été afin de dessiner les contours de son effectif. Plusieurs joueurs sont encore annoncés sur le départ. De son côté, Bruno Genesio espère que sa direction pourra tout de même lui offrir des recrues intéressantes, capables d'apporter une réelle plus-value.

Compte tenu des difficultés financières du club phocéen, l ’OM devra réaliser des coups à moindre coût. En défense, plusieurs profils étaient étudiés, dont celui de Malang Sarr, libre après son départ du RC Lens et à la recherche d’un nouveau défi dans sa carrière au plus haut niveau.

Sarr file en Arabie saoudite et laisse tomber l'OM

Selon les informations de Fabrizio Romano, Sarr ne rejoindra finalement pas la Canebière. Le défenseur central va en effet prendre la direction de l’Arabie saoudite et s’engager avec NEOM. Le natif de Nice disposait pourtant de cinq autres propositions en Europe, qu’il a finalement écartées pour rejoindre la Saudi Pro League et ses importantes perspectives financières. L’OM va donc devoir revoir ses plans et cibler d’autres profils afin de renforcer sa défense centrale dans les prochaines semaines.

Bruno Genesio a déjà eu l’occasion de prendre un peu la mesure de son effectif. L’ancien entraîneur du LOSC aura encore plusieurs semaines pour effectuer des tests avec son groupe, alors que la reprise de la saison approche à grands pas. Le coach marseillais devra faire preuve de patience et de sérénité pour mettre en place son projet, alors que plusieurs de ses joueurs actuels sont toujours annoncés sur le départ cet été. Une situation peu évidente à gérer mais qui est nécessaire dans ce nouveau projet à l'Olympique de Marseille.