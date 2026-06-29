Akliouche, Diomandé et un numéro 9, le PSG déchainé

Le PSG est en train d'accélérer de manière spectaculaire au niveau du mercato, et ambitionne désormais de faire signer trois joueurs offensifs. Et pas des joueurs de second plan.

Très discret l’été dernier sur le marché des transferts, le PSG a eu bien raison puisqu’il a conservé une ossature identique, et a conservé aussi son titre européen. Mais pour ne pas voir son effectif tirer la langue, Luis Enrique a demandé des renforts dans quasiment toutes les lignes. Et désormais, les joueurs se battent pour rejoindre le club parisien, et pas uniquement pour les conditions financières avantageuses. Le fait de pouvoir progresser avec l’entraineur espagnol et gagner des titres majeurs fait saliver de nombreux joueurs.

Kroupi en cadeau bonus pour l'attaque du PSG

Même si rien n’a été officialisé dans les deux sens, les principaux mouvements sont connus. Gonçalo Ramos (Milan AC) va partir, et Kang-In Lee (Atlético Madrid) devrait l’imiter. Dans le secteur offensif, cela va déboucher sur les arrivées de Maghnès Akliouche (Monaco) et Yan Diomandé (RB Leipzig). Deux dossiers qui ont accéléré ces dernières heures et sont désormais très bien partis, sachant que les deux joueurs concernés ont fait leur choix de rejoindre Paris.

Et ce ne sera pas tout concernant le secteur du Paris SG cet été. En effet, le compte PSGInside-Actus révèle qu’un numéro 9 sera aussi recruté pour compenser directement le transfert de Gonçalo Ramos. « Maghnès Akliouche serait recruté pour remplacer Kang-In Lee, par contre Diomande ne remplacera pas Gonçalo Ramos, un autre joueur remplacera numériquement l'attaquant portugais. Diomande est un dossier à part », a souligné la source pour qui ce seront donc trois joueurs offensifs qui vont débarquer.

Les supporters parisiens espèrent voir le jeune Eli Junior Kroupi signer en provenance de Bournemouth, même si cela provoquera de très grosses dépenses de la part de Paris sur un seul mercato. Avec de telles arrivées, l’avenir de Bradley Barcola sera aussi remis sur le devant de la scène, car l’ancien lyonnais risque de ne pas aimer comment les choses vont évoluer s’il perd encore un rang dans la hiérarchie offensive.