L'OM arrive pour Arnau Martinez, la réponse est salée

On ne retient jamais un joueur qui partir.
C'est marrant les simples d'esprit comme toi. Ça ne comprends rien et ça ne voit que la "réalité" que leur noisette de cerveau arrive à créer. Avec toi, simplet, je ne discutes pas et ne discuterai pas. Ça serait comme essayer de raisonner un aliéné d'un asile. C'est peine perdue, il n'en est pas capable. Toi c'est pareil, petit poussin. N'hésites pas à me répondre pour que je t'explique encore à quel point tu es débile. Bisous mon paillasson.
Un p'tit but juste avant, ça aide !
🤣 voila voila ...
20 M€ c'est bien payé
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💰VCF y Girona siguen negociando por Arnau Martínez. La cosa no iba a ser fácil como ya os comenté. 🇫🇷Como detalle. El OLYMPIQUE DE MARSELLA se ha querido meter en la operación y ha hecho una muy buena propuesta a Arnau. El lateral la ha frenado. Prioriza el VCF ahora mismo y