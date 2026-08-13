L'OM arrive pour Arnau Martinez, la réponse est salée

L'OM a encore du mal à convaincre ses futurs cibles au mercato. Cela vaut pour un latéral espagnol de Gérone, qui a préféré snobé la proposition marseillaise pour le moment.

Après les départs de Benjamin Pavard et celui de plus en plus envisagé de Timothy Weah, l’OM se met en quête d’un arrière droit pour cet été. L’idée sera bien évidemment de trouver des joueurs disponibles à prix cassés, mais qui correspondent à ce que Bruno Genesio veut mettre en place.

Sans pouvoir pour le moment monter très haut en terme de transfert, l’OM a tâté le terrain pour faire venir Arnau Martinez. Il s’agit d’un latéral droit espagnol, qui évolue à Gérone, et devrait quitter le club catalan cet été à un an de la fin de son contrat. A 23 ans, Martinez possède déjà une belle expérience avec quasiment 200 matchs en pro, tous avec Gérone. Il a notamment disputé la Ligue des Champions lors de la saison 2024-2025.

Selon les informations de Nacho Sanchis, journaliste pour le média local A Punt Esports, le FC Valence et l’OM sont venus aux renseignements pour le transfert du défenseur estimé à 7 millions d’euros sur le marché. Le RB Leipzig, intéressé depuis le début du mercato, n’ayant pas donné suite, une fenêtre de tir était ouverte. Mais de son côté, Arnau Martinez a repoussé la possibilité de signer à l’OM, souhaitant avant tout privilégier la possibilité de rejoindre Valence.

Un souhait qui bloque totalement Marseille, exclu des discussions entre les deux clubs. Valence et Gérone sont en négociations, et celles-ci s’avère compliquées selon la source espagnole. Mais visiblement, l’OM est pour le moment vu comme un simple plan B par le latéral espagnol.