Ligue 3 : Programme TV et résultats de la 3e journée

PSG : Zion Suzuki, tout s’écroule en 24 heures

Il y a eu aussi un article dans la Gazetta (et un autre dans Tuttosport) qui disait que la Juve demandait (en plus de la prise en charge de 50% du salaire) une indemnité de valorisation au PSG de plusieurs millions au titre de "formation technique du joueur". Ce que ne demande pas Parme par exemple s'il reste un an de plus.