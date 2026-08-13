Paul Pogba a déjà choisi son futur club

Paul Pogba et l'AS Monaco c'est fini. Mais sa dernière blessure sans jouer n'arrange pas son avenir, malgré la volonté du milieu français de rebondir.

Paul Pogba et l’AS Monaco n’ont pas attendu la nouvelle blessure du milieu de terrain pour acter leur séparation, qui était discutée depuis de longues semaines, et a été actée dès le mois de juillet. L’énième rechute de La Pioche a probablement précipité cette décision, qui met un terme à ce retour très décevant en France, lui qui n’avait jamais joué en Ligue 1 de sa carrière. A 33 ans, le champion du monde 2018 espérait quitter Monaco par la grande porte avant la fin du mois d’août, en trouvant une nouvelle destination.

Pogba se verrait bien à Miami

Sa blessure constatée en Angleterre en marge du dernier match de préparation contre Liverpool devrait l’empêcher de rebondir rapidement. La Major League Soccer et la Saudi Pro League se sont intéressés à lui avant qu’il signe à Monaco, et ont été de nouveau sollicitées par ses agents quand le désaccord avec Monaco a été constaté.

Paul Pogba ne devrait pas crouler sous les offres, même si son nom fait toujours un peu rêver. Le joueur a, lui, déjà une idée de destination de rêve selon L’Equipe. Fan de la culture américaine, déjà passé à de nombreuses reprises par la cité de Floride, le milieu de terrain se verrait bien rebondir à l’Inter Miami de Lionel Messi.

Problème de taille, même s’il y a une résiliation officielle de contrat avec Monaco, son arrivée ne pourra se faire qu’après les dates du mercato en MLS ou en SPL. Les effectifs sont alors bouclés et les opportunités de recruter un joueur assez encombrant médiatiquement sont minces. L’idée de le voir faire une saison blanche n’est donc pas exclue, même si Pogba rejette totalement l’idée de mettre un terme à sa carrière.